Сцена / Новости

Встреча с фотографом Дмитрием Марковым пройдет в псковском театре

Встреча «Путь к себе: в интернате и за его пределами» пройдет в рамках проекта «Ветка» Псковского театра драмы в пятницу, 2 апреля. Спикерами станут кандидат социологических наук, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Анна Клепикова и известный фотограф Дмитрий Марков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Как рассказали в драмтеатре, отправная точка для этой встречи – книга Анны Клепиковой «Наверно я дурак», вышедшая в издательстве Европейского университета. Жанр книги обозначен как «антропологический роман»: повествование основывается на документальных источниках – материалах полевой этнографической работы в детском доме для детей с инвалидностью и в психоневрологическом интернате для взрослых. В книге описаны не только устройство специальных учреждений для детей и взрослых с инвалидностью и траектории подопечных, но и внутренняя история главного героя – волонтера и антрополога.

Вторая встреча «Миазмы, симптомы, улики». Запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины XIX века» состоится в субботу, 3 апреля, в 15.00.

Гостем «Ветки» станет Мария Пироговская, кандидат исторических наук, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Книга Марии посвящена тому, как в России второй половины XIX века воспринимались и осмыслялись запахи.

Вход на лекции будет свободным по предварительной регистрации. Записаться можно в соцсетях проекта «Ветка» или у руководителя проекта по телефону: 8 (992) 292-50-60.

Лекции также пройдут 9, 10 и 18 апреля.