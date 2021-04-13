«Золотая маска» украсила фойе псковского театра

«Золотая маска» украсила фойе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Первые зрители увидят награду уже завтра, 21 апреля, посетив спектакль театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Отныне «Золотая маска» артистки Псковского театра драмы Дарьи Чураевой будет встречать всех посетителей театра в фойе.
Актриса Псковского театра драмы Дарья Чураева завоевала высшую театральную награду страны — «Золотую маску» — за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского. Это первая Национальная театральная премия «Золотая маска» в истории Псковской области, которая подтверждает серьезное признание Псковской драмы в театральном сообществе страны.
Спектакль стал соискателем премии в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).
Спектакль-лауреат «Золотой маски» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» будет показан снова 20 мая. Страница спектакля «Ревизор» на сайте театра.