Около 10 премьер планирует выпустить Псковский драмтеатр в новом сезоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.
Также Дмитрий Месхиев рассказал, как изменилась жизнь Псковского драмтеатра после вхождения в состав Национального драматического театра Росси (Александринки). «Мы сделали достаточно много премьер и интенсивно работаем в совершенно разных направлениях — от детских до больших, серьезных спектаклей. Федеральный статус дает нам возможность это делать. Стараемся развивать театр, работать в совершенно разных направлениях. Надеюсь, это видно и зрителям. Наша афиша становится более широкой», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.