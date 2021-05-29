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Около 10 премьер планирует выпустить Псковский драмтеатр в новом сезоне

Около 10 премьер планирует выпустить Псковский драмтеатр в новом сезоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

«Рассчитываем выпустить в новом сезоне около 10 премьер. Считаю, что ротировать спектакль надо раз в 2-2,5 года. Потом его надо снимать, потому что все, кто хотел, его посмотрели. Поэтому надо делать много премьер, - отметил худрук театра. - Может, не в таком страшном режиме, но, надеюсь, что будем выпускать в год от 7 до 9 спектаклей».

Также Дмитрий Месхиев рассказал, как изменилась жизнь Псковского драмтеатра после вхождения в состав Национального драматического театра Росси (Александринки). «Мы сделали достаточно много премьер и интенсивно работаем в совершенно разных направлениях — от детских до больших, серьезных спектаклей. Федеральный статус дает нам возможность это делать. Стараемся развивать театр, работать в совершенно разных направлениях. Надеюсь, это видно и зрителям. Наша афиша становится более широкой», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.