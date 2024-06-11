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Режиссер псковского спектакля «Лягушки» стал худруком Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге. Приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

«Назначить Кобелева Никиту Викторовича на должность художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный драматический театр России (Александринский театр)" с 12 июля 2024 года», - говорится в приказе.

В течение минувшего сезона Кобелев работал в Александринском театре в должности главного режиссера и поставил здесь спектакль «Воскресение» по роману Льва Толстого, пишет ТАСС.

Опыт организационно-творческой работы он накопил, работая в течение 10 лет в Московском театре имени Владимира Маяковского. С 2017 по 2021 год Кобелев преподавал на актерском факультете Российского института театрального искусства - ГИТИС.

С 2003 года должность художественного руководителя Александринского театра занимал народный артист России Валерий Фокин.

Напомним, Никита Кобелев воплотил на псковской сцене роман современного китайского писателя Мо Яня. Премьера спектакля «Лягушки» состоялась 19 апреля 2023 года. В 2024 году спектакль Псковского театра драмы боролся за «Золотую маску» в восьми номинациях.