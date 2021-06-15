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Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» состоялась в псковском театре

Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» Дмитрия Месхиева состоялась в Псковском театре драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Первый показ состоялся 20 августа. Этим спектаклем открылось еще одно сценическое пространство – театральное кафе, подчеркнули в театре.

Фото здесь и далее: Иван Митревич.

Как пояснили в пресс-службе театра, спектакль «Постой, паровоз!» проходит в формате вечера арестантской песни, отсылая зрителей к непростой эпохе в истории нашей страны – двадцатому веку, неразрывно связанному с лишениями, репрессиями, сломанными судьбами.

«Мне хотелось через музыку, через песни, через стихи арестантов представить срез ХХ века в истории нашей страны. Вся социалистическая эпоха была окрашена лишениями – кого-то высылали из страны, кого-то сажали. И это были абсолютно обыденные вещи. Это целый исторический пласт нашего прошлого», - рассказал режиссер спектакля Дмитрий Месхиев.

Спектаклем «Постой, паровоз!» открылась музыкальная репертуарная программа Пушкинского театра.

«Я считаю, что современный театр должен быть полижанровым. Я хочу, чтобы в театре не только работала одна или две сцены и игрались драматические спектакли, а чтобы в театре было много площадок, было разнообразие: обязательно присутствовала музыка, было отдельное направление моноспектаклей, отдельное направление детского театра, чтобы театр был шире, чем просто драматический театр и стал мультикультурным пространством», – добавил художественный руководитель.

По мнению Дмитрия Месхиева, салонная музыка и музыкальный театр интересны публике, но до сих пор в городе не было площадки, которая представила бы подобные спектакли-концерты, специально срежиссированные и имеющие определенную концепцию.

«Из кафе нашего театра я постепенно хочу сделать отдельную площадку, где будут проходить музыкальные спектакли. Я надеюсь, что здесь будут идти музыкальные спектакли, созданные не только мной. К сожалению, сложно приглашать на постановку таких спектаклей режиссеров со стороны, потому что их постановка – очень длинный и кропотливый процесс. Этот спектакль мы делали десять месяцев – от идеи до ее воплощения. Дело непростое, но я думаю, что постепенно мы насытим репертуар, потому что идеи есть», – поделился Дмитрий Месхиев.

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Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», вечер арестантской песни в живом исполнении профессиональных музыкантов, включен в афишу августа и сентября. Так как на все показы этого спектакля были проданы билеты, театр организовал дополнительные – 4 и 11 сентября в 13:00.

Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра.