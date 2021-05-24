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Елена Обухова: Исполнение шансона в театре призвано шокировать зрителя

Новый спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» Псковского театра драмы обязательно шокирует зрителя, уверены режиссер спектакля Дмитрий Месхиев и заведующая музыкальной частью театра Елена Обухова. Нет, гости спектакля не увидят «девок с поднятыми ногами» в пресловутом канкане и не услышат «блатного исполнения» шансона. Почему в таком случае посещение кабаре в буфете театра может стать настоящим открытием для псковичей, рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей Елена Обухова.

Кабаре – это всегда протест

Жанр спектакля-кабаре режиссер с музыкальным оформителем выбрали вовсе не случайно. «Сейчас очень многие под кабаре понимают "Мулен Руж!" и никак иначе, – рассказывает Елена Обухова, – Но вернемся к истории создания кабаре: народу запретили петь шансон на улицах, и они стали собираться в небольших помещениях, чтобы петь там. Направляясь к нам, люди будут ожидать, что увидят здесь девок с поднятыми ногами, канкан и так далее… Нет!»

Зрители спектакля должны четко понимать, что такое романс и что такое кабаре в его истоках, добавляет Елена Обухова. Кабаре – это всегда протест, путь наперекор традициям. Именно на таком сломе традиций, представлений и стереотипов и строится новый музыкальный спектакль псковского театра.

«Блатняк» в стенах театра

Режиссер выбрал непростую тему спектакля – блатные песни, написанные как ворами в законе, так и людьми, оказавшимися на Колыме по воле случая и политического режима. Подготовка к спектаклю у артистов и постановщиков заняла 4 месяца: многое о мире колымских лагерей нужно было узнать и переосмыслить. Не все сидевшие люди – плохие, хотят показать постановщики спектакля.

«Почему в нашем спектакле фигурируют песни Вертинского? Люди сидели за то, что слушали Вертинского! – делится Елена Обухова, – Ивановский, пребывая на зоне, писал, что видел 200 убийц Максима Горького. И примерно столько же получили срок за покушение на Жданова. 200 человек сидели ни за что!»

Тюремный шансон не ушел из жизни людей с эпохой колымских лагерей. Наоборот, многие пели и поют его до сих пор, вспоминая свою лихую молодость с дворовыми песнями или ночи под гитару у костра в походе. Некоторые тексты настолько «вышли в народ», что уже потеряли своего автора и, в традиции лучших фольклорных произведений, обзавелись вариациями куплетов и даже сюжета.

«Когда мы взяли для исполнения песню "Постой, паровоз", то нашли 28 вариантов текста. Первоначально ведь у песни был автор, но как она стала народной? Когда люди стали придумывать новые куплеты и новые сюжеты? Все знают строчку из этой песни "Я к маменьке родной с последним приветом…", а ведь в оригинале поется про "последний поклон"! Строка приобретает совершенно иной смысл. Многие песни зрители спектакля откроют для себя с новой стороны, ведь мы четко идем за оригиналом текста, который может оказаться далеким от знакомого публике варианта», – подчеркивает заведующая музыкальной частью псковского театра.

Главные интриги спектакля-кабаре

Спектакль определенно должен стать открытием для зрителя, убеждены постановщики. Ниша шансонного пения в Пскове до сих пор оставалась незанятой. Оно и понятно – услышать блатные романсы в академических стенах филармонии у псковского зрителя вряд ли скоро получится. Вот драматический театр и решил «принять удар на себя», расширив рамки своих традиционных спектаклей музыкальной постановкой с целым арсеналом парадоксов.

Во-первых, действие спектакля, вопреки традиции, развернется не на большой сцене. И даже не на малой. В этот раз зрители окажутся в буфете без привычной необходимости дожидаться антракта. Но никакой плитки конца позапрошлого века и столиков с «куцыми пирожками» не будет, предупреждают организаторы. Зрителей с порога встретит атмосфера настоящего кабаре в лучших его традициях.

Во-вторых, как обещают постановщики, не оставит равнодушным зрителя подбор самих песен. Со сцены весь вечер будут звучать песни Александра Галича, Александра Розенбаума, Александра Вертинского, стихи Евгения Евтушенко, одесские анекдоты, джаз и танго.

«Те, кто придут к нам на спектакль, увидят соединение несоединимого. Это наше прочтение тюремного романса, наше исполнение. Чем напряженнее романс, тем мягче мы его поем – все напряжение уже заложено в тексте. Конферансье во время спектакля будет читать стихи о заключенном, руки которого на этапе замерзли настолько, что он отломил палец и бросил его конвоиру. Он стоял и по очереди отламывал свои пальцы. И в это время на фоне звучит веселая французская шансонная музыка. Ну не парадокс ли? Это и есть работа на контрасте», - комментирует Елена Обухова.

Третьей неожиданностью станет оригинальная музыкальная аранжировка песен. Творческий коллектив готовил свое прочтение известных композиций, меняя порой даже ритмический рисунок и подбирая новую форму звука. Искушенным слушателям добавят бальзама на душу мотивами Дебюсси и Бетховена. Ну и без «Мурки», конечно, никуда!

Четвертым и, пожалуй, главным удивлением для зрителя станет исполнительница шансонных романсов с оперным голосом Александра Терских. Все 2,5 часа хрупкая девушка будет очень интеллигентно исполнять блатные песни. Большинство из них писали и пели мужчины, но псковский спектакль-кабаре намерен полностью рушить традиции и создавать самые неожиданные контрасты.

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«Каждый зритель найдет частичку своего сердца в этом спектакле. Возможно, будут сюрпризы: конферансье вдруг решит спеть вместе с нами, а, может, публика подхватит какой-то мотив или захочет потанцевать», – интригует Елена Обухова.

Из оперы – в шансон

Центральная персона вечера, Александра Терских, уже знакома небольшому кругу псковских любителей классики своими оперными концертами в зале областной библиотеки. Но в новом амплуа певица предстанет впервые. Заведующая музыкальной частью отмечает профессионализм вокала Александры и добавляет: исполнительнице предстояла тяжелая внутренняя работа, было необходимо понять и прочувствовать то, о чем предстоит петь. Это гораздо больший труд, нежели просто разобранная партитура.

«Александра раньше исполняла оперу, и многие говорят, что теперь она "опустилась" до шансона. А вы попробуйте не "опуститься" до шансона, а дорасти и спеть его так, чтобы он зазвучал по-другому в нашем театре!» – говорит Елена Обухова.

Особая гордость постановщиков – нетрадиционный состав музыкантов. Обычно в кабаре можно услышать бас-гитару, клавишные, ударные, соло-гитару, саксофон и даже скрипку. Псковское кабаре не будет таким многочисленным. На импровизированную сцену в буфете театра выйдет немногочисленная инструментальная группа – клавишные, гитара и ударные. Им и предстоит весь вечер сопровождать пение солистки.

Тем не менее переживать за качество исполнения зрителю определенно не стоит. Музыкальный оформитель отмечает, что в спектакле примут участие лучшие музыканты города. Клавишные партии исполнит Борис Федотов – композитор, автор гимна Псковской области. За ударными гости спектакля увидят Ярослава Погодина, а покорять псковичей мастерством гитары будет Иван Федоров.

Второй вагон «паровоза»

10 июня состоится премьера первой части спектакля «Постой, паровоз!». Но, если спектакль приобретет своего зрителя, за первым вагоном «паровоза» последует второй, и, может быть, даже третий. Постановщики спектакля мечтают: хотелось бы, чтобы это была история с продолжением.

Шансонных романсов в русской культуре накопилось достаточно много, и это позволит менять песенный репертуар спектаклей. От чего будет зависеть подбор композиций сказать трудно, ведь иногда на выбор песни влияют даже погодные условия, рассказывает музыкальный оформитель.

«Я бы назвала наш спектакль-кабаре "собачьим вальсом", – резюмирует Елена Обухова. – Все знают эту известную композицию. Но на самом деле в разных странах Европы он называется по-разному: "блошиный вальс", "кошачий вальс", "кошачья полька" или даже "ослиный марш". Классический вальс имеет размер три четверти, а "собачий" написан на две. Парадокс! Вот так же и наш "Постой, паровоз". Люди придут к нам и скажут: "Ну, это не кабаре, это ослиный марш!". Кто-то будет считать, что это не спектакль, а концерт. Кто-то скажет, что это вообще не романсы. Но, вспомните, что такое романс! Это небольшое музыкальное произведение, основанное на любовной лирике. У нас все песни про любовь! Про любовь к Родине, к матери, к женщине, про измену… Спектакль очень парадоксальный. Пусть люди подумают над ним. Мы никому ничего не навязываем. Нам самим он очень нравится!»

Екатерина Мазепина