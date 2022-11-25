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В рубель: Новые правила, старые проблемы

25.11.2022 14:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, зачем в России меняют бюджетное правило и как это может отразиться на экономике страны, почему псковский филиал южнокорейской компании дышит на ладан, а не вливается в бурлящий импортозамещением отечественный автопром, и как Центробанк решил нам помочь не влезать в лишние долги.

НОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

В начале этой недели президент страны Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в бюджетное правило, а также увеличил налоги для нефтегазовых компаний. При этом можно смело сказать, что поменялась сама философия этого самого бюджетного правила – если раньше его смысл был в том, чтобы ограничить влияние сырьевой конъюнктуры на экономику через курс рубля, то теперь его роль заключается в упрощении планирования расходов и доступа к ресурсам Фонда национального благосостояния.

Новое правило должно заработать с 2023 года и, согласно ему, объем нефтегазовых доходов в ближайшие три года будет зафиксирован на уровне 8 трлн рублей ежегодно. Эта сумма будет индексироваться на 4% каждый год, начиная с 2026-го. Кроме того, в ближайшие два года будут сняты ограничения на использование средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

Принципиальное изменение - отвязка базовых доходов бюджета от прогнозируемых объемов добычи, экспорта, цены нефти и валютного курса, как от слабопрогнозируемых.

И тут надо напомнить историю вопроса. Бюджетное правило в нашей стране действует с 2004 года. Проще всего его можно охарактеризовать как механизм, ограничивающий доходы бюджета от сырьевых ресурсов ценой отсечения. Это когда фиксируется стоимость нефти, выше которой доходы от добычи и экспорта нефти и газа попадают в специально созданные фонды, в нашем случае – в ФНБ, и не принимают участия в формировании расходной части бюджета. Это позволяло правительству не допускать излишних затрат.

Теперь механизм функционирования бюджетного правила изменится таким образом, что оно больше не будет зависеть от цены на нефть, но контроль расходов и внеплановых доходов при этом будет сохранен.

В рамках бюджетного правила, которое действовало с 2017 по март 2022 года, нефтегазовыми доходами бюджета считались поступления от экспортных пошлин и налогообложения нефтегазового сектора при ценах на нефть марки Urals $40 за баррель (эта цена индексировалась на 2% каждый год и в этом году составляла около $44). Все нефтегазовые доходы бюджета сверх этой цены направлялись на покупку иностранной валюты, чтобы нивелировать влияние колебаний цен на нефть на курс рубля и не допускать его избыточного укрепления, а сама валюта отправлялась в ФНБ.

Но весной этого года ЦБ и Минфин попали под американские санкции, а примерно половина золотовалютных резервов Банка России (около $300 млрд) оказалась заморожена. При таких вводных выполнять бюджетное правило в его старом контуре стало невозможно, его приостановили. Нефтегазовые сверхдоходы, которые за 10 месяцев этого года составили 4,8 трлн рублей, пошли на финансирование текущих бюджетных расходов.

Новые экономические условия – новое бюджетное правило. Когда прогнозировать мировые цены на нефть, объем добычи и валютный курс стало чуть ли невозможно, единственный выход - перейти к номинальному объему базовых доходов с их последующей индексацией.

Правда, аналитики практически в унисон сомневаются, что модифицированное бюджетное правило с нами всерьез и надолго. Два-три года и его снова придется пересматривать. Некоторые всерьез предрекают, что оно вообще не сможет работать.

Смущает экспертов, к примеру, такой момент: исходя из текущей структуры бюджетного правила, получается, что 8 трлн рублей при добыче нефти на уровне 9–10 млн баррелей в сутки предполагают цену на нефть на уровне $60–75 за баррель. Однако сегодняшний тренд в этом смысле не очень оптимистичен – он указывает на снижение цен в долгосрочной перспективе. При таком раскладе задуманная конструкция бюджетного правила может оказаться не очень жизнеспособной.

Вот и главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в интервью «Коммерсанту» отметил, что соблюсти новое бюджетное правило будет крайне непросто. Если мы выдерживаем правило и не направляем на расходы более чем 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, то откуда мы можем взять деньги? Предусмотрено, что из Фонда национального благосостояния. За первые два года он «сбросит вес» достаточно ощутимо, а что потом? Можно занимать на внутренним рынке, но с этим связаны значительные риски, особенно на фоне проблем с инвестициями, а внешние рынки закрыты.

Перебирая варианты, откуда можно получить средства, мы вновь возвращаемся к тому, что нас могут выручить только нефтегазовые доходы. А как мы сможем без них обойтись? Десятки лет шла речь о необходимости слезть с нефтяной иглы. Этого не произошло, а вся экономика как была, так и осталась сырьевой. Есть фантазии Министерства финансов, и есть реальность. Коррелируются они слабо даже при умеренно-консервативных оценках.

В этом смысле страну выручит, конечно, увеличенная налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор. Согласно подписанному президентом закону, прибыль экспортеров сжиженного газа, нефтяников и угледобывающих компаний будет облагаться налогом в размере 34%. А у «Газпрома» отдельно изымут 1,8 трлн рублей - по 50 млрд рублей в месяц. Но «Газпром» такую нагрузку явно выдержит, возможно, будут проводить меньше пафосных корпоративов. Не беда.

Но у аналитиков есть в букете опасений еще одно: с введением бюджетного правила, пусть даже в измененном виде, рубль может серьезно ослабнуть. Что хорошо для экспортеров, не очень хорошо для импорта, особенно с учетом пессимизма в покупательской способности. Крепкая устойчивая валюта способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, которые сильно подорожали для российского бизнеса. Слабый рубль поможет экспортерам не впасть в уныние при повышенных налогах. Тут даже миллиардер Дерипаска запутался, какой же все-таки курс рубля нужен российской экономике. То ли любой расклад будет нам в плюс, то ли при любом уйдем в минус. Смотря как на стакан, наполовину наполненный водой, посмотреть.

Вот и все у нас так в экономике – стакан наполовину… а дальше додумайте сами.

МИНУС ОДИН?

В ноябре ООО «Йура Корпорейшн Рус» - российское подразделение южнокорейской компании - продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде, что в Ленинградской области, и в Пскове. Предприятия, напомню, выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

Работу своих производств компания приостановила еще в конце марта из-за нарушения логистических цепочек, нехватки комплектующих, и, прежде всего, приостановки работы основного потребителя продукции - завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, но он лишь продлевался. Снова и снова. Последний раз – в ноябре – до декабря.

Любопытно, что изначально заявлялось, что на псковском предприятии трудоустроено свыше 1000 человек. А в ноябре «режим простоя» заявлен уже для немногим больше 700 сотрудников. Временную работу при этом предприятие смогло найти только для 78. В региональном комитете по труду это назвали «мероприятиями, направленными на снижение напряженности на рынке труда». Такие себе мероприятия, если они коснулись лишь 10% внушительного коллектива. Надо полагать что три сотни человек ушли «снижать напряженность» сами, потому что жить на две трети оклада в течение 8 месяцев удовольствие сомнительное.

Руководство компании неоднократно заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе. В конце концов, отработали здесь почти дюжину лет. Работали малоприметно. В инфопространстве почти не светились, ни с положительными инфоповодами, и, что не маловажно, ни с отрицательными тоже. Завод новый собирались строить. Вот только с условиями новой экономической реальности оказались несовместимы.

И вот еще один тревожный звоночек: в соцсетях появились сообщения, что на псковском заводе «Йура Корпорейшн Рус» начались массовые сокращения. Пишут, что с палками никого не гонят, но настойчиво предлагают либо сократиться с последующими выплатами по закону, либо написать заявление по собственному желанию с единоразовой, но внушительной выплатой. Судя по приложенным фотографиям, в отдел кадров выстроилась огромная очередь.

Неужели предприятие так и не смогло трансформироваться, как сейчас модно говорить, с учетом повестки?

Даже если посты о сокращениях вброс, что вряд ли, постоянное продление простоя все равно наводит на тревожные мысли. Ни один бизнес не может себе позволить ничего не делать целый год, а еще чуть-чуть и именно к такой дате придет завод, при этом еще и платить сотрудникам пусть даже и урезанные зарплаты, оплачивать текущие платежи – арендные и коммунальные и нести бесконечные издержки.

Но тут возникает другой вопрос. Мы видим благие вести о возобновлении производства «Москвичей», пусть это перелицованные «китайские машины», но все равно, предмет для гордости. «Автотор» совместно с Минпромторгом и Росатомом собирается локализовать в России производство электромобилей. АвтоВАЗ обещает какие-то космические продажи. Своими глазами видел заголовок в одном столичном СМИ – «Наступает новая эпоха отечественных авто». Так почему же «Йура Корпорейшн Рус» до сих пор не в строю и не штампует для чудес российского автопрома электропроводку? Кто не доработал? Топ-менеджмент? Региональные власти? Кажется, заводу обещались помочь, провести переговоры с Минпромторгом по включению предприятия в перечень системообразующих, как минимум. И? Может быть, все вместе недостаточно дожали тему? Или новости об успехах отрасли в стране сильно преувеличены?

Как бы то ни было, мы на глазах теряем серьезного работодателя и не менее серьезного налогоплательщика. Просто констатирую.

У МЕНЯ ЕСТЬ КРЕДИТ ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЬЧИКА, ТОЛЬКО Я ВАМ ЕГО НЕ ОТДАМ

Посмотрел тут Центробанк на рынок потребительского кредитования и впал в ступор. С одной стороны, нам говорят, что кредитование упало ниже плинтуса в связи с ужесточением требований к заемщикам, с другой, регулятор выяснил, что треть потребкредитов выдана самым закредитованным россиянам.

В этом месте уже хочется вознегодовать как Олег Дерипаска – вы уж там определитесь, господа!

Согласно недавнему исследованию ЦБ, доля кредитов, которая приходится на самую закредитованную часть населения РФ, в третьем квартале выросла с 28 до 32% в банках, и с 38% до 41% у МФО. Долговая нагрузка таких заемщиков превышает 80% — то есть каждый месяц они отдают кредиторам более 80% зарабатываемого.

При этом, негодует регулятор, сегмент остается приоритетным для кредиторов из-за высокой маржинальности. Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски, нагнетают аналитики Центробанка.

Как вы думаете, зачем нагнетают? Правильно, чтобы ужесточить и зарегулировать. Только вместе с водой тут легко можно и ребенка выплеснуть.

Так вот Банк России в начале этой недели сообщил, что установит прямые ограничения на выдачу потребкредитов. Названо это очень красиво – макропруденциальные лимиты.

Суть в том, что получить кредит без залога станет сложнее. Мотивация такая: чтобы банковская система сама себя не обрушила, закредитованным россиянам придется закладывать свое имущество, если они захотят взять еще один займ.

Эти самые макропруденциальные лимиты будут распространяться на необеспеченные кредиты и кредитные карты и устанавливаться отдельно по двум параметрам. Первый - показатель долговой нагрузки заемщика (сокращенно – ПДН, высчитывается по отношению среднемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу). Второй - срок кредита.

Как будут устанавливаться, решать кредиторам. Их поставили в жесткие рамки. Теперь доля необеспеченных займов, выданных гражданам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от кредитного портфеля банка. Доля выдаваемых кредитных карт со сроком более пяти лет ограничена на уровне 10%.

МФО заемщикам с нагрузкой выше 80% не смогут выдавать более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

Кажется, отличная идея: спасаем людей от кредитной кабалы. Но тут есть два вопроса. Не получится ли так, что кредиты станет получить сложнее и не самым закредитованным лицам, а вполне твердо и ясно рассчитывающими свои финансовые силы? Заодно, чтобы с расчетами ПДН не мучаться. Любопытно, что именно этого опасаются и сами участника рынка. Второй вопрос – не побегут ли потенциальные переборщики с кредитами в МФО, ограничения для которых мягче и условия в которых гораздо более кабальные?

Также весьма вероятен рост процентных ставок, так как банки будут закрывать свои издержки от потери маржинальных закредитованных клиентов.

Центробанк все эти опасения отвергает как несостоятельные и намекает, что планирует продолжить калибровку макропруденциальных лимитов. Судя по риторике, больше всего регулятора смущает, как россияне пользуются кредитными картами. Не всегда с ясной головой, под влиянием спонтанных покупок. Вы, кстати, насколько были финансово «трезвы» в ноябре на волне распродаж 11.11 и «Черной пятницы»? А к предновогодним продажам готовы семь раз кошелек отмерять?

Вот ЦБ в ваших силах сомневается, поэтому на следующий год придумал, как урезонить не слишком состоятельных шопоголиков. Да-да, макропруденциальные лимиты начнут действовать лишь с нового года и пока заявлены только на первый квартал, время, когда потребительское кредитование и так не сильно фонтанирует. Правда, регулятор предупреждает, что в феврале еще раз оценит рынок и тогда решит, стоит ли продлевать или даже ужесточать ограничительные меры и на второй квартал 2023 года.

Как хорошо, когда за нас все решают, кредитоваться нам, не кредитоваться, покупать или отложить покупку. Удобно, согласитесь. Но когда законодательно наложат лимиты на сарказм, боюсь, я уже не смогу с вами это обсудить.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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