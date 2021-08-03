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Предвыборные хроники: за полтора месяца до часа икс

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Мы начинаем еженедельный обзор региональной политической жизни, и прежде всего отмечаем, что до сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания остается всего полтора месяца. И это значит, избирательная кампания входит в свою активную фазу, становится всё заметнее для всех, а не только для непосредственных участников процесса и заинтересованных наблюдателей — тех же политических обозревателей. Совсем скоро начнется месячник предвыборной агитации, а на минувшей неделе продолжался процесс регистрации кандидатов. Пока тут без каких-либо неожиданностей, без громких новостей о снятии кандидатов. А это у нас на выборах последних лет — привычное дело, редко без этого когда обходится.

Ну вот как-то не получается у всех заполнить правильно документы, соблюсти правила игры, не наступить на старые грабли, а потом находится какой-нибудь политический киллер с группой быстрого реагирования в составе специально обученных электоральных юристов, они пишут заявление — и бац — кто-то сходит с дистанции.

Пока, повторюсь, без этого. Что, правда, не означает отсутствия недостатков в документах, которые представляются участниками забега в избирком. Это тоже привычная новость последних дней: мол, рассмотрели документы, выявили недостатки, направили извещения в те или иные избирательные объединения. Впрочем, не это было самым интересным в работе облизбиркома на минувшей неделе. А самым зрелищным тут стало событие, на которое региональные СМИ отреагировали материалами под заголовками в духе: «На семинаре в Пскове попытались сфальсифицировать результаты выборов». Тема этого мероприятия по линии областной избирательной комиссии возвращает нас к разговору о честности, открытости, легитимности выборов — это один из основных моментов на любых выборах. Нынешние — не исключение. Напомню, что и президент Владимир Путин призвал провести выборы открыто и честно - «так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности». Высказались в том же ключе и представители ряда партий. С другой стороны, всё так же звучат голоса тех, кто уже сейчас говорит, что условия неравные, выборы нечестные, всё с их итогами в общем-то уже понятно. Некоторые загодя, по сути, расписываются в сентябрьском поражении, объясняя его вот этими обстоятельствами — возможными нарушениями, фальсификациями и т.п. В интернет-пространстве обсуждается тема того, что в период трехдневного голосования 17, 18 и 19 сентября на избирательных участках будет проходить вскрытие сейфов и подмена бюллетеней в сейф-пакетах. И вот на этом фоне псковский облизбирком провел обучающий семинар для представителей региональных отделений партий, средств массовой информации, общественности — и всем было предложено попробовать — ни много ни мало - сфальсифицировать результаты выборов. Попробовали многие, в том числе представители псковской оппозиции.

Попытались вскрыть сейф-пакет, не повредив его, с помощью подручных средств, таких как канцелярский нож, бритвенные лезвия, фен. Пытались вскрыть и металлический ящик для хранения бюллетеней – сейф, в ход шла отвертка, молоток, туристический нож. Не получилось. В облизбиркоме в итоге резюмировали: дескать, все убедились, что избирательная система прозрачна и открыта для всех участников избирательного процесса, а что до вскрытия сейф-пакета и сейфа, равно как до подмены бюллетеней, то всё это, говорят в избиркоме, просто невозможно.

Из других событий, связанных с выборами, отмечу второй круглый стол в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове с участием представителей региональных отделений ведущих политических партий — как и две недели назад в студии встретились первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и главный псковский эсер Олег Брячак. Как и первая встреча, второй баттл был достаточно интересным и содержательным. По законам жанра, почти все пущенные представителями оппозиции критические стрелы летели в сторону пришедшего на эфир единоросса, депутата областного Собрания Алексея Севастьянова. Ему пришлось отвечать за всю партию, в том числе за ее команду кандидатов на выборах в областное Собрание депутатов, а я напомню, что возглавляет этот отряд сразу два губернатора — действующий Михаил Ведерников и бывший — ныне секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак (к слову, на минувшей неделе Турчак побывал в регионе, вместе с Ведерниковым Андрей Турчак посетил стадион «Машиностроитель», на завершение реконструкции которого благодаря в том числе активности экс-губернатора будет выделено более 70 миллионов рублей).

Что до аргументов Севастьянова, то, рассуждая в прямом эфире об избирательной кампании, экс-председатель областной федерации футбола решил обратиться к теме спорта и для наглядности провел параллель между выборами и Олимпиадой: мол, правила пишут до Олимпиады, а во время Игр все приходят и соревнуются. Так и тут.

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Впрочем, не выборами едиными был жив на минувшей неделе псковский политический класс. Последовало продолжение истории под условным названием «Псков на пороге перемен». Причем, перемены эти последовали даже несколько быстрее, чем планировали некоторые. Напомню, что действующий глава администрации Пскова Александр Братчиков участвует в выборах депутатов областного Собрания и рассчитывает по итогам голосования вернуться в региональный парламент, где ранее работал 10 лет, с 2007-го по 2017 годы. Выборы в сентябре — вот некоторые и считали, что недавно ставший первым заместителем Братчикова Борис Елкин получит бразды правления городом в начале осени. Однако намедни стало известного, что сити-менеджер Братчиков уходит в отпуск, а Елкин назначен исполняющим обязанности главы администрации города. Губернатор Михаил Ведерников уже порекомендовал псковичам писать по вопросам работы городской администрации именно Борису Елкину — благо он зарегистрировался в Инстаграме. А уже в этот понедельник исполняющий обязанности сити-менеджера региональной столицы провел первое аппаратное совещание. Как и следовало ожидать, обсуждали весь комплекс проблем, с которыми предстоит работать: это и дороги, и качество воды, и уборка мусора, и подтопляемые территории во время дождей, а также привлечение дополнительных возможностей для увеличения бюджета города. Завершая этот блок новостей о переменах в органах власти, отмечу, что смена руководства в администрации города привела у нескольким перестановкам на уровне области. Так, руководитель «Псковавтодора» Станислав Стармолотов назначен исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, то есть стал сменщиком Бориса Елкина.

Между тем бывший первый заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Ирина Иванова стала советником губернатора Михаила Ведерникова и будет отвечать за взаимодействие региональной власти с руководством областного центра. Что и само по себе важно в условиях вертикали власти, и тем более значимо, если учесть то обстоятельство, что уже в следующем году пройдут выборы депутатов городской думы. Напомню, что нынешний состав гордумы формировался еще в тот период, когда главой города был Иван Цецерский, а губернатором работал Андрей Турчак. Понятно, что теперь решающее влияние на процесс формирования списков кандидатов и, соответственно, состава городской думы следующего созыва будут оказывать другие руководители области и города. Отмечу, что практически все участники событий в региональной столице вошли в свежий обзор политической активности на ПЛН. Очередной материал Господина Рейтингомера опубликован накануне. И кстати, получила оценку и глава города Пскова Елена Полонская. Она на минувшей неделе проявила заметную активность при обсуждении будущего муниципальных бань. Выступила с позиций той части горожан, которая выступает за то, чтобы бани оставались в собственности города, а не сдавались бы в концессию. Как отмечает Рейтингомер, тем самым Елена Полонская открыто пошла против городской администрации. Повторюсь, свежий рейтинг уже на сайте Псковской Ленты Новостей и в телеграм-канале ПЛН.

На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.