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05.03.2019 17:420 8 марта: от борьбы через труд к любви Все публикации
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8 марта: от борьбы через труд к любви

05.03.2019 17:42|ПсковКомментариев: 0

В России Международный женский день 8 марта - это день, когда представительницам слабого пола принято дарить цветы и подарки, говорить слова признательности и любви. Его по-прежнему отмечают и на остальном постсоветском пространстве. Но там он зачастую является яблоком раздора между отдельными группами граждан.

Так, не далее как вчера доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска назвала его - не больше, не меньше - унизительным наследием оккупационного режима и частью идеологической системы СССР. Ну и, само собой заявила, что эту дату из списка праздников надо исключить, потому что, мол, «женщины Латвии не заслужили такого унижения, что он до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики». Такую реплику она опубликовала в своем твиттере.

И это уже не первая такая идея Яриновска. Ранее она предлагала перенести празднование женского дня на 16 марта, когда в Латвии проходит шествие легионеров. Ну а че, мол - где один праздник, там и другой. Правда, далеко не все пользователи, в тот числе и титульной национальности, поддержали вчерашнюю инициативу доктора юридических наук. Некоторые из них даже посочувствовали женщине, что в ее окружении, похоже, просто нет тех, кто захотел бы ее поздравить.

Похожие страсти по поводу 8 марта уже не первый год кипят и на территории бывшей Украинской ССР. Например, пару лет назад Украинский институт национальной памяти предложил передвинуть этот выходной день на 9 марта и назвать его Шевченковским. Ну а женщин, мол, можно чествовать либо в День матери, который приходится на второе воскресенье мая, либо в День семьи в середине сентября.

Но даже если абстрагироваться от копий, сломанных по этому поводу в бывших союзных республиках, надо сказать, что этот праздник за годы существования претерпел у нас изрядную деформацию. Сначала, как и во всем мире, он был днем, символизирующем борьбу женщин за свои права. После революции стал в «стране победившего социализма», скорее, днем солидарности с труженицами других стран, угнетаемых жестокими капиталистами, и поводом вдохновить их советских товарок на еще более результативный труд на благо Родины.

Например, в 1933 году газета «Правда» писала: «В постановлении о проведении международного коммунистического женского дня ЦК партии предлагает провести этот праздник «как массовую политическую кампанию, мобилизующую женские трудящиеся массы города и деревни на выполнение народнохозяйственного плана 1933 года и выполнение решений январского пленума ЦК и ЦКК». Поздравили, называется...

В годы Великой Отечественной войны, когда большая часть работоспособного мужского населения ушла на фронт, такая тенденция, разумеется, сохранилась. Причем и в 1945 году, за два месяца до Победы, упор был не на поздравления «милых женщин», а на призывы приложить еще большие усилия для разгрома врага. Вот лишь несколько цитат из «Великолукской правды» от 8 марта 1945 года: «Советские женщины-работницы являются силой социалистической промышленности», «женщины-колхозницы – главная сила сельского хозяйства», «матери растят доблестных воинов … и берут на воспитание военных сирот», «с оружием в руках защищают Родину».

Партия призывала тогда:

«Женщин, работников науки и культуры – двигать вперед науку и культуру!
Работниц образования – отдать все силы, знания и опыт подрастающему поколению!
Зенитчиц и снайперов – повышать боевое мастерство и уничтожать немецких извергов!
Врачей, медсестер и фельдшеров – бороться за возвращение в строй советских солдат!
Советских женщин и девушек - неуклонно повышать народное хозяйство!».

Лишь где-то с 60-х годов прошлого века этот праздник начали отмечать в Советском Союзе примерно в том виде, в каком он дошел и до наших времен. А чем сейчас является этот день для россиян? Недавно сайт hh.ru провел опрос среди своих пользователей на тему, как они относятся к Международному женскому дню. Оказалось, что отрицательно - не более 8% опрошенных, нейтрально - 23%, а остальные 69% - положительно.

При этом выяснилось, что большинство (65% опрошенных) воспринимает 8 Марта как праздник всех женщин, еще для 21% это просто абстрактный праздник весны и красоты, ну а 14% ответили, что воспринимают его по-своему либо вовсе затруднились ответить. И лишь 10% участников опроса категорично заявили, что любые гендерные праздники - это чистой воды сексизм, и их не нужно отмечать вовсе.

Так что запасайтесь букетами и прочими подарками, друзья, придумывайте оригинальные поздравления. Но не забывайте, что наши любимые и близкие нуждаются во внимании и заботе не только по большим праздникам. Независимо от того, какого они пола. А иначе какой тогда смысл в этих праздниках? Так, одно расстройство...

Елена Яземова
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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