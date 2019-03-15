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Дорогая дворовая Жучка: операция «стерилизация»

Нынче чиновников не ругает только ленивый, благо что они и сами дают тому предостаточно поводов. За примерами далеко ходить не надо - тут и состояние дорог, и качество зимней уборки улиц, и очень условная доступность медуслуг, и прочая, и прочая, и прочая. Но такое ощущение, что порой граждане стремятся переложить на государство вот вообще все-все-все, чтобы самим, не дай бог, не шевельнуть лишний раз даже пальчиком.

Взять хотя бы сайт псковского губернатора. Большинство из тех, кто туда пишет, жалуются на действительно серьезные проблемы, которые невозможно решить самостоятельно - разбитую дорогу, из-за которой в деревню не ходит автолавка и отказывается ехать скорая, нехватку жизненно важных дорогих лекарств, туманные перспективы с выделением жилья для сироты.

Но нет-нет, да и проскользнет между этими криками о помощи что-то вроде «гадское домоуправление уже пятый месяц не может вкрутить новую лампочку на нашей лестничной площадке». Казалось бы, ну купи ты сам эту разнесчастную лампочку, встань на табуретку и вкрути ее у себя над дверью. Но нет: мне ж «положено».

На мой взгляд, обращение из Острова, опубликованное накануне на губернаторском сайте, - из той же серии. Его авторы справедливо напоминают, что «стерилизация - основной метод гуманного регулирования численности бездомных животных. Это проявление ответственности перед животным и его возможным потомством. Согласно статистике, за 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67000 щенков, и их подавляющее большинство окажется на улице или будет убито при рождении».

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А далее они рассказывают, что во дворе их дома живут две милые и совсем не агрессивные собачки женского пола. Две суки, проще говоря. Жильцы им сочувствуют, регулярно подкармливают бедолаг и - снова цитирую - «следят за безопасностью и судьбой». Ну а после этого немаловажного уточнения идет собственно просьба:

«Хочется обратиться к Вам за помощью по вопросу о бесплатной стерилизации данных двух бездомных собак. Т.к. вопрос об устройстве судеб щенков, которые появляются дважды в год, а в нашем случае четыре, является не только проблемой, но и образованием большой стаи бездомных животных. Убедительная просьба не оставлять наше прошение без внимания! Не хотелось бы, чтобы наших собак постигла участь животных, жертв массовой травли и убийства».

Иллюстративное фото

Так и хочется воскликнуть: граждане, миленькие! Ну неужели вам всем двором не скинуться на стерилизацию двух несчастных собак, тем более, что они вам уже как бы и не чужие. Вы их любите, заботитесь о них, следите, чтобы их миски не пустовали, беспокоитесь об их безопасности. Так сделайте следующий шаг в этом направлении.

Специально сейчас открыла сайты ветклиник Пскова и позвонила по одному из указанных там телефонов. Соврала, что моя четвероногая любимица весит около 10 кг. Сказали, что за ее стерилизацию нужно будет выложить от 3,5 тысяч рублей. Это что, запредельно дорого для жителей целого двора? Ну да, потом нужно будет тихое и относительно теплое место, где собачки могли бы отлежаться несколько дней после операции. Так ведь и это наверняка вполне решаемо.

Одна моя знакомая псковичка, назовем ее Ольгой, уже несколько лет занимается бездомными котиками и котами, «попавшими в трудную жизненную ситуацию», говоря казенным языком. Это когда, например, какая-нибудь полубезумная бабка держит в своей однокомнатной квартире штук 30 заморенных голодом животных.

Таких котиков моя знакомая выхаживает, стерилизует и кастрирует за свой счет, а потом пристраивает в добрые надежные руки. Причем если такие руки обнаруживаются за пределами Пскова, она нередко вдобавок оплачивает и перевозку животного к новому месту жительства. При этом зарплата Ольги - разве что немного выше, чем в среднем по Пскову, да и муж у нее совсем не олигарх. Но... «не могу пройти мимо несчастного котика», говорит.

Или, например, волонтеры местных зоозащитных организаций (на территории Псковской области их сейчас девять). Кто считал, сколько сил и личного времени они тратят на заботу о совершенно чужих для них собаках? А здесь-то в описываемой ситуации речь идет всего лишь о том, чтобы один раз оплатить всем двором стерилизацию давно знакомых и ставших уже почти родными собачек.

Мне могут возразить: но по закону-то бездомных собак должны стерилизовать бесплатно. Должны. И даже деньги из бюджета на это выделяются. Так, на отлов и содержание безнадзорных собак (в том числе и на стерилизацию и кастрацию) в областном бюджете 2019 года заложено около 5 млн рублей.

Но вспомним историю, когда псковская зоозащитная организация «Шанс» в августе 2017 года начала бить во все колокола, потому что контрактные процедуры все затягивались и затягивались, и уже накопились долги и по налогам, и по коммунальным платежам. Какой уж там набор и немедленная стерилизация новых подопечных? И где гарантия, что такие перебои с бюджетным финансированием не повторятся и в этом году?

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В общем, в случае с собачками из обращения на сайте губернатора лично я вижу два пути. Если жильцам действительно небезразличны эти животные, то - оперативно скинуться на их стерилизацию самим, не дожидаясь «милостей» от государства. Если же для них принципиально, чтобы все было сделано в полном соответствии с законом, за счет бюджета, остается только ждать. Причем неизвестно сколько времени, чего уж греха таить.

Так что, как в том известном анекдоте, осталось лишь определиться: вам с шашечками или ехать?

Елена Яземова