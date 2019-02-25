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В Латвии предложили отменить 8 Марта

Доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска напомнила женщинам и сейму Латвии о том, что праздник 8 Марта – «унизительное наследие оккупационного режима», сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Латвия.

По ее мнению, эта дата должна быть удалена из списка праздников, отмечаемых в Латвии, так как его узаконили во время «советской оккупации».

«8 Марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР, женщины Латвии не заслужили такого унижения, что оно до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики. Сейм должен это решить», - написала Кристине Яриновска в своем Twitter, добавив ссылку на закон, где 8 марта объявляется в Латвии Международным женским днем.

Инициатива доктора наук, однако, не была поддержана большинством пользователей. В комментариях Яриновски попросили не демонизировать Международный женский день и не брать на себя ответственность за всех женщин Латвии.

«Не надо говорить от имени всех женщин Латвии. Если вас никто не вспоминает в этот день, то, поверьте мне, это не вина всех женщин Латвии», - с сарказмом отметила Дайна Шадре.

«Есть женщины, которых вспоминают круглый год, а не в один день советского стыда», - парировала Кристине Яриновска.

«Может быть, погуглите и почитаете про суфражисток, которые для вас добились права на голосование? И другие возможности равноправия? Мне стыдно за то, что вы пишите, а не за 8 марта. Знать историю не так уж плохо», - присоединилась к комментаторам пользователь Ивета.

Мужчины также вступили в спор с Яриновски и опротестовали ее аргументы, напомнив о том, что, например, в Берлине официально объявили Международный женский день выходным.

Кристине Яриновска не первый раз выступает с критикой праздника 8 марта. Ранее она высказывалась за то, чтобы перенести празднование женского дня на 16 марта, когда в Латвии проходит шествие легионеров. Эту дату она предлагала выбрать в честь дня рождения поэтессы Аспазии, посвятившей себя знаменитому латышскому поэту ХХ-го века Яну Райнису. По мнению Яриновской, 16 марта женщины вполне успешно могут переключить внимание с шествия легионеров на себя.