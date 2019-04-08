Блоги / Елена Яземова

На часок в историю

В советские времена в деревне Самолва Гдовского района был свой аэродром. Гражданский, для нужд местных жителей и их гостей. Теперь самолеты туда уже не летают. Зато с 2010 года на месте бывшего аэродрома ежегодно проходит военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Ведь, если верить древним летописям, где-то в тех местах и свершилось весной 1242 года легендарное сражение русских воинов под предводительством Александра Невского с войсками Ливонского ордена.

В этот раз фестиваль будет проходить с 19 по 21 апреля, зрителей же приглашают на реконструкцию битвы и прочие зрелища в субботу, 20 апреля. Но лично я туда ехать не планирую. Попробую объяснить, почему.

В разные годы бывала на трех таких фестивалях в Самолве. Думаете, не понравилось? Понравилось. Очень. Первые пару раз. Точнее, было так. Впечатления от первой поездки — вау, как классно! Впечатления от второй — хорошо-то как!..

А вот в третий раз на протяжении всего фестиваля не оставляло стойкое чувство дежавю: ага, под залихватские комментарии ведущего уже началась реконструкция битвы, значит, после нее последуют бугурты, потом конники будут состязаться в ловкости, рубить мечами капусту и нанизывать на копья платки...

Но не заглянуть ли сейчас на раскинувшуюся невдалеке от ристалища ярмарку, где, как обычно, можно согреться чаем или кофе, перекусить средневековой и прочей снедью по не особо умеренным ценам, пострелять из лука, поглазеть на сувениры (а то и прикупить что-то из понравившегося), за отдельную плату собственноручно отчеканить старинную псковскую деньгу?

Ну разве все это не здорово? Здорово. Но, повторюсь, когда ты все это видишь в первый, максимум — во второй раз. А потом начинает хотеться какого-то разнообразия в уже знакомой до рези в глазах и боли в ушах программе. При этом «Ледовое побоище» не первый год остается моим самым любимым реконструкторским фестивалем. Вот только в последние годы предпочитаю по уже названным причинам любить его на расстоянии.

И, похоже, я не одна такая. Надо сказать, что первые исторические реконструкции битвы на Чудском озере проходили на псковской земле в 2007-2008 годах почти на окраине областного центра — на горе Соколиха, возле монумента в память о легендарном сражении. Тогда они собирали до 8 тысяч зрителей.

Но было решено перенести фестиваль поближе к предполагаемому месту Ледового побоища. Поэтому в 2009 году его провели в окрестностях деревни Кобылье Городище (в тот раз на него съехалось около 3 тысяч человек), а затем перенесли действо в соседнюю Самолву, где обнаружилась весьма подходящая для такого мероприятия пустующая площадка в виде территории бывшего аэродрома.

Перед первым фестивалем в Самолве (а это, напомню, произошло в 2010 году) организаторы оптимистично заявляли, что в этот раз надеются на приезд 5-10 тысяч человек, а уже лет через 5, мол, рассчитывают на интерес со стороны 100-200 тысяч зрителей из разных регионов и стран.

Увы, этим прогнозам не суждено было сбыться. Все эти годы на историческую реконструкцию в Самолву съезжалось в лучшем случае до полутора тысяч человек, но обычно — около тысячи, а то и меньше. Почему?

Сначала о плюсах этого фестиваля. Во-первых, там очень подходящий для подобного действа пейзаж. Пустынный берег Чудского озера, живописный лесок неподалеку... в этих природных декорациях очень легко представить себя в далеком 1242 году на месте одного из русских дружинников или, например, вот этой молодой селянки, сжавшейся от ужаса при виде закованных в броню иноземцев.

Во-вторых, площадка для основного действа выбрана действительно более чем удачно — есть, где разгуляться коннице, и есть, где рассредоточиться зрителям, чтобы в подробностях лицезреть все детали сражения, а не подпрыгивать ежеминутно над столпившейся впереди толпой, чтобы хоть что-нибудь разглядеть.

Кстати, плата за вход на фестиваль здесь — дело исключительно добровольное. Хочешь провести время с комфортом, сидя на трибуне — раскошеливайся. А если готов просто постоять возле ограждения, то за это никто с тебя денег не потребует. Что, согласитесь, с точки зрения обычного среднестатистического зрителя тоже можно отнести к несомненным достоинствам мероприятия.

А теперь о минусах. В первую очередь, это состояние дороги. От Гдовской трассы до Самолвы — 34 км. В основном — по не слишком ровной грунтовке. Хорошо, если преодолевать эти километры доведется в сухую погоду. А если в дождь или сразу после дождя? Совсем не факт, что ваш «железный конь» не забуксует, как это бывало там не раз с иными зрителями в прежние годы. И тогда придется ждать, когда на помощь придет обычно дежурящий на случай таких инцидентов трактор.

Как правило, в день реконструкции из Пскова в Самолву и обратно ходят дополнительные рейсовые автобусы. Три года назад проезд в них вообще был бесплатным, потом — по 500 рублей (за «туда и обратно»). Выделят ли их в этом году, и по какой цене для пассажиров, пока неизвестно.

Еще один минус — погодные условия. Конечно, попасть под дождь можно где угодно, и для защиты от него давно уже придуманы зонтики. Но будьте готовы все время, что будет продолжаться фестиваль, находиться на пронизывающем насквозь холодном ветру. Такова плата за близость только-только отошедшего от зимней спячки озера. Так что решите ехать - одевайтесь потеплее.

Ну и серьезный минус для тех, кто не раз бывал на этом фестивале — это, как уже было сказано, практически не меняющаяся из года в год его программа. При этом сложно критиковать организаторов, потому что при ее формировании они, понятное дело, исходят не из чьих-то «хотелок», а из своих финансовых возможностей.

Конечно, можно помечтать — а вот бы реконструкция в Самолве каждый раз заканчивалась грандиозным концертом известных и просто хороших исполнителей. А вот бы фестивальную ярмарку сделать не в два ряда крестом, а в 20, а то и все 50! И чтоб много-много всякого интерактива с мастер-классами и т. п. Здорово было бы? Конечно.

Но... где деньги, Зин, на все эти радости? Откуда их взять? «Золотого дождя» из бюджета ждать не приходится, а сборы от билетов, как говорят, в лучшем случае покрывают расходы на дорогу самих реконструкторов. Я тут, кстати, погуглила ради интереса, в какую копеечку может встать перевозка лошади из пункта А в пункт Б. Оказалось, что в среднем — из расчета 35-45 руб за 1 км. Недешевое, в общем, удовольствие.

Так что не удивительно, что довольно успешно стартовавший фестиваль так и не превратился в яркую звезду всероссийского масштаба, хотя первоначальная задумка была именно такой. Тем более, что можно было ожидать гостей со всех «волостей»: рядом — страны Балтии и Питер, в относительной близости — Белоруссия и Москва. Но — не сложилось. И только ли убитая дорога и однообразная программа тому виной?

Да, у некоторых других местных собратьев «Ледового побоища» судьба складывается заметно удачней. Так, в начале этого года Псков впервые вошел в рейтинг событийного потенциала российских городов и в «ТОП – 200» лучших событий начавшегося года. А произошло это благодаря пяти мероприятиям, в том числе - изборскому «Железному граду» и выбутской «Хельге».

Несомненно, одна из главных причин такого результата — хорошая транспортная доступность к месту проведения этих реконструкторских фестивалей. И Изборск, и Выбуты расположены совсем близко от Пскова, и добраться до них из областного центра можно без проблем хоть на автомобиле, хоть на общественном транспорте, хоть даже — при желании и некоторой физической подготовке — на велосипеде. Это вам не 30 км по разбитой грунтовке до Самолвы, чертыхаясь, ползти. Да и проходят эти исторические реконструкции летом, когда тепло, а не в промозглом апреле.

С другой стороны, стартовавший несколько лет назад в самом областном центре аналогичный летний фестиваль «Довмонт Псковский» сдулся буквально на глазах. Так, если в 2016 году его посетило несколько тысяч человек, то уже через год было ощущение, что количество зрителей не на много превышает количество участников.

Так, может быть, причина подобных фиаско в другом? В том, что интерес к историческим реконструкциям с каждым годом все больше сходит на нет, а пресыщенные зрелищами зрители уже капризно перебирают: сюда поеду, а сюда больше не хочу?

Тем более, что выбирать есть из чего даже в пределах Псковской области, где в теплые и относительно теплые месяцы нередко проходит не по одному масштабному мероприятию с участием реконструкторов. То есть, цинично выражаясь, предложения стали заметно превышать спрос?

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что этот текст — ни в коем случае не камушек (и уж тем более — не булыжник) в адрес организаторов того же «Ледового побоища». Несмотря на все вышеперечисленные минусы, этот фестиваль стоит того, чтобы побывать там хотя бы однажды. Ну а дальше уж сами решайте, стоит ли туда возвращаться на следующий год.

Елена Яземова