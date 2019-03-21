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Задача по демографии: найден ли ответ?

«Никогда такого не было, и вот опять» — в прошлом году Псковская область наряду с соседней Тверской снова стала лидером в антирейтинге российских регионов с самой высокой смертностью. В этих субъектах РФ было зафиксировано 16,8 умерших на тысячу населения, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 12,4.

Один из способов переломить грустную ситуацию — повысить рождаемость. А одна из мер, которую для этого предпринимает государство (ибо не мы одни такие вымирающие в России) — выплата родителям двоих и более детей материнского капитала. Вот только насколько действенна эта мера? Разберемся на примере Псковской области.

Как все мы знаем, но не все уже помнят, маткапитал ввели в 2007 году для семей, родивших или усыновивших второго или последующего ребенка (если, например, второй появился на свет до того, как эта программа начала действовать). Тогда сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей. С тех пор ее не раз индексировали, и сейчас ее размер пока остановился на цифре 453 тыс. рублей.

Сначала предполагалось, что с помощью этой программы удастся переломить демографическую ситуацию уже к 2016 году, после чего ее можно будет с чистой душой закрыть. Но что-то, видимо, пошло не так, потому что со временем срок ее окончания перенесли на конец 2018 года, затем — на 2021 год.

А буквально на днях стало известно, что Минтруд предложил продлить действие программы маткапитала до 2024 года. Потому что, мол, из-за демографической ямы, в которую с треском рухнула страна в «лихих девяностых», в ближайшие годы количество претенденток на эту выплату может сократиться сразу на 30%.

Одновременно со стимулированием рождаемости деньгами государство расширяло и список нужд, на которые эту матпомощь можно потратить. Первоначальные правила были такими — деньги можно пустить на покупку жилья (в том числе и в ипотеку), образование детей или отложить на будущую пенсию мамы. При этом вскрыть «кубышку» разрешалось лишь после того, как ребенку исполнится три года.

С января 2018 года список удлинили. Стало можно тратить деньги маткапитала на товары и услуги, необходимые для ухода за ребенком-инвалидом. Кроме того, семьи с невысоким доходом (меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили весьма ценное для них право на ежемесячную выплату из средств маткапитала. Правда, лишь в случае, если второй ребенок родился не раньше 2018 года и только до достижения им полутора лет.

Псковичи в массе своей — народ небогатый, поэтому не преминули воспользоваться новой возможностью хоть немного выровнять свое материальное положение. Так, с начала прошлого года и по начало нынешнего марта в Псковской области за такой ежемесячной выплатой обратилось в Пенсионный фонд 470 владельцев сертификатов на маткапитал, из них на начало марта 392 человека уже стали ее получать.

Для тех малообеспеченных родителей, кто еще не в курсе, добавим подробностей. Размер выплаты равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. Применительно к Псковской области это означает, что для тех, кто обратится за ней в 2019 году, эта сумма составит 10 635 рублей.

А еще с прошлого года стало можно оплачивать из средств маткапитала образовательные услуги дошкольных учреждений. Ну, при условии, что у этих яслей и детских садиков есть соответствующие лицензии. Такая возможность тоже привлекла псковичей. Например, за 13 месяцев — то есть, с 1 января 2018 года по 1 февраля 2019-го — только в Пскове и Псковском районе было принято 128 таких заявлений.

Но вернемся к демографической проблеме и поговорим о том, в какой мере все эти ништяки от государства помогли ее решить в нашей области. Самый ужас-ужас с рождаемостью наблюдался в 1999-2000 годах, когда ее уровень упал до 7 новорожденных на тысячу жителей региона. Судя по всему, это было последствием экономического кризиса 1998 года.

Потом этот показатель начал потихоньку расти. В 2005 и 2006 годах на тысячу жителей региона приходилось уже 8,8 и 8,9 рождений соответственно. После 2007 года, когда ввели маткапитал, рост продолжился, и в 2013 году этот показатель вырос до 11, а по итогам 2016 года — до 11,2.

На этом оптимистичные цифры закончились, потому что потом снова началось падение. По данным официальной статистики, в 2017 году в Псковской области родилось 6104 ребенка, что на 1036 новорожденных меньше, чем в предыдущем году. Вот такой резкий обвал!..

А около месяца назад Псковстат опубликовал на своем сайте документ о демографической ситуации в регионе за 2018 год. В нем ведомство констатировало, что за год численность населения сократилась на 4 808 человек. При этом родились 5 869 человек, что на 235 человек меньше, чем в 2017 году. Если же говорить в относительных цифрах, то в результате рождаемость снизилась с 9,5 новорожденных на тысячу человек до до 9,3.

Летом прошлого года вице-губернатор Вера Емельянова озвучила на одном из совещаний, каких показателей нужно достичь в Псковской области, чтобы наконец выбраться из глубокой демографической ямы. «Нам нужно на треть увеличить рождаемость, а смертность сократить вдвое. Тогда мы выйдем на естественный прирост», - тогда заявила она.

Ни в коем случае не хочется упрекать Веру Васильевну в популизме. Судя по всему, в том своем выступлении она просто констатировала факт: вот при таких условиях мы выйдем на естественный прирост, при иных — нет. Обычная математика, не более того.

Просто как-то сразу становится понятно, что... вымирали, вымираем и продолжим вымирать. Хоть с маткапиталом, хоть без. Если, конечно, не прилетят добрые инопланетяне и что-нибудь придумают. Но это уже тоже из области фантастики.

Елена Яземова