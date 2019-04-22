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Предпенсионер? С вещами... за парту!
Елена Яземова Публикаций: 6
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Блоги / Елена Яземова

Предпенсионер? С вещами... за парту!

22.04.2019 10:41|ПсковКомментариев: 3

Русский язык, как и всякий другой живой язык, непрерывно обогащается новыми словами. Иногда они приходят «самотеком» из других языков или, например, узкопрофессионального сленга. А порой сразу - р-раз! - и широкие массы спешно запоминают звучание и значение появившегося словно ниоткуда нового почти официального термина. Потому что важно. Потому что то, что обозначает этот термин, уже сейчас касается или может коснуться в перспективе практически каждого.

Одним из таких слов стало слово «предпенсионеры». Так сейчас называют тех, кто еще несколько лет назад благополучно считались самыми обычными пенсионерами, недавно вышедшими на заслуженный отдых.

Но потом государство в неимоверной милости своей решило продлить этим гражданам активный период жизни, рассудив, что негоже им, таким бодрым и умелым, влачить скучное существование на стариковской завалинке. И увеличило пенсионный возраст. Так и появились они, предпенсионеры. А вместе с ними - и новое слово в русском языке.

Правда, при этом государство практически сразу хоть и косвенно, но признало, что существующий рынок труда не готов встретить с распростертыми объятиями всю эту многочисленную армию моложавых работников. И озаботилось их переподготовкой по наиболее востребованным специальностям. Чтобы, значит, эти самые недопенсионеры (простите, предпенсионеры) могли на равных конкурировать с молодыми соперниками, также алчущими трудоустройства.

В конце прошлой недели были озвучены и первые итоги такой работы. Как заявили в Минтруда, уже первые 3,5 тыс. предпенсионеров начали осваивать новую профессию или повышать квалификацию за счет государства. А всего планируется, что за год такую учебу будут проходить не менее 75 тыс. россиян.

Действует аналогичная программа и в Псковской области. И финансирование на нее из бюджета выделили: 17,5 млн рублей из федерального и около 800 тыс. рублей - из регионального.

Уже сейчас за условные парты сели первые четыре десятка предпенсионеров из 13 районов области, старательно осваивая такие новые для них профессии как секретарь руководителя, водитель, дошкольные педагоги и психологи, мастер по маникюру, социальный работник,специалист по оказанию визажных услуг.

Вообще список специальностей, которые за госсчет предлагают освоить гражданам, чья пенсия внезапно отодвинулась в голубую даль, обширен настолько, что просто глаза разбегаются. Например, на склоне лет теперь можно исполнить свою детскую мечту и стать промышленным альпинистом. Или дорожным рабочим. Или водителем фуры.

Причем и времени-то это почти не займет: все предлагаемые в рамках госпрограммы курсы обучения рассчитаны не более чем на три месяца. А то и меньше.

Вдумайтесь только: всего один месяц, и ты уже дипломированный пекарь, повар или бухгалтер. Фантастика же! Вот только обрадуется ли потенциальный работодатель такому скороспелому специалисту?

Взять тех же поваров. Вчерашние школьники осваивают в профессиональных учебных заведениях эту нужную и важную профессию в течение года, а то и трех с лишним лет. А их мамам и папам предлагается то же самое, но - за считанные месяцы.

Однако законы конкуренции никто не отменял, в том числе и на рынке труда. Спрашивается, кого предпочтет условный директор условного кафе: во всех смыслах молодого специалиста без опыта работы, но зато после нескольких лет обучения по специальности? Или предпенсионера, который мало того, что никогда не работал по данному профилю, так еще и в качестве документа об образовании сможет предъявить лишь корочки об окончании краткосрочных курсов? Выбор, согласитесь, будет очевиден.

Или взять такие довольно востребованные на сегодня профессии как маникюрша, педикюрша, специалист по предоставлению визажных услуг. Допускаю, что за пару месяцев можно стать неплохим начинающим специалистом в этих сферах. Но, положа руку на сердце, к кому потом предпочтут обращаться потенциальные клиенты - к юным девушкам, уже в силу возраста легко и без особого напряга совершенствующим свою квалификацию с каждым новым клиентом, или к женщинам в возрасте, который совсем недавно считался пенсионным, и которые только начинают практиковаться в этом мастерстве? Победит молодость, не так ли?

Отдельно хочется упомянуть о такой специальности как логопед. То ли из-за засилья в нашей жизни компьютеров и иных электронных гаджетов (как считают иные эксперты), то ли по каким другим причинам, но спрос на специалистов в этой сфере остается стабильно высоким.

Но это только на сайтах институтов и университетов в попытках завлечь молодежь в ряды своих студентов пишут что-то вроде: «Получить профессию логопеда можно практически в любом педагогическом вузе, на базе которого работает кафедра логопедии или факультет дефектологии. Однако важно понимать, что выбор этой профессии означает готовность к процессу непрекращающегося обучения - постоянные повышения квалификации, мониторинг и изучение новейших методов и методик коррекции дефектов речи, самообразование по смежным направлениям (психология, медицина, педагогика, социология и т.д.)».

Для предпенсионеров же все неимоверно проще! В рамках госпрограммы тем из них, кто уже имеет среднее или высшее профессиональное образование, предлагают переобучиться на логопеда всего за два месяца. Но, опять же, встает вопрос - многие ли родители решат потом доверить своего ребенка такому скороспелому специалисту?

За те же два месяца любой гражданин предпенсионного возраста может получить навыки и в области Web-дизайна. Вот только... ну, вы поняли.

В общем, есть серьезные опасения, что в результате этой похвальной, если рассуждать в принципе, инициативы государства армию безработных пополнят не просто предпенсионеры, а - переобучившиеся предпенсионеры. Предпенсионеры новой формации, так сказать. Что, несомненно, внесет свежую струю в ветер перемен над затхлым болотом существующего рынка труда.

Елена Яземова

Источник: Псковская Лента Новостей
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