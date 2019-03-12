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Елена Яземова Публикаций: 2
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Кладбище в Крестах: как заблудиться в трех соснах

12.03.2019 15:56|ПсковКомментариев: 0

Грядущая нехватка мест на Крестовском кладбище, расположенном в черте Пскова, мало-помалу становится в областном центре одной из самых горячих тем. Потому что это родиться можно хоть в избе, хоть в чистом поле. А вот если умер - изволь упокоиться на специально отведенном для этого месте. Тогда как в Пскове такие места грозят закончиться в самое ближайшее время.

Как утверждают представители самых разных ведомств, на том же Крестовском кладбище осталось свободной площади менее чем для 200 захоронений. В этой связи попробуем ответить на два извечных русских вопроса: «кто виноват» и «что делать»?

Истоки этой истории восходят к теперь уже почти далекому 2002 году, когда в соответствии с очередными изменениями, внесенными в Лесной кодекс РФ, 983 га окружавших Псков лесов (в том числе и в районе микрорайона Кресты) перешли из федеральной собственности в ведение городских властей. Об этом был составлен акт приема-передачи, который подписали представители обеих сторон... но только дело тем и закончилось. Долгое время различные уровни власти переливали из пустого в порожнее.

Тогда как закон в таких случаях обязывал муниципалитет сразу же начать лесоустроительные работы (то есть, по сути, провести инвентаризацию - подсчитать, сколько всего деревьев добавилось, сколько из них относятся к деловой древесине, на какую общую стоимость и т.п.) и взять новообретенные лесные массивы на баланс. Этого не произошло до сих пор. Что и аукнулось в недавнем пока 2018 году, когда в Пскове подошло время начать строительство второй очереди Крестовского кладбища.

Летом прошлого года городские власти объявили конкурс на проведение данных работ. Его выиграла петербургская фирма, предложившая минимальный ценник - 21 млн рублей, тогда как начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,7 млн рублей. Начнем с того, что падение стартовой цены почти на 30% сразу должно было насторожить. Но формально закон не был нарушен, и на этот нюанс решили не обращать внимания. Ну а потом победитель конкурса, как это у нас водится, начал искать субподрядчиков, которые бы взялись за заготовку (читай - вырубку) леса на месте будущей второй очереди кладбища.

И тут выяснилась очень неприятная для всех заинтересованных сторон вещь. Оказалось, что никто особо не жаждет идти в эти самые субподрядчики. Потому что, видимо, уж больно свежа была в памяти похожая история от 2017 года, связанная с псковским аэропортом.

Напомним, что тогда для обеспечения безопасности полетов нужно было вырубить около 26 га лесных насаждений, прилегавших к взлетно-посадочной полосе. Фирма-подрядчик по договору с предприятием успела вырубить лишь 7,4 га, после чего прокуратура приостановила вырубку, а потом и вовсе инициировала возбуждение уголовного дела по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка зеленых насаждений в особо крупном размере»). Причина была в том, что часть вырубаемых площадей относилась к тем самым городским лесам с непонятным статусом, которые, с одной стороны, по одним документам таковыми числятся, однако же на балансе у муниципалитета не стоят.

Осознав это, выигравшие конкурс на строительство второй очереди Крестовского кладбища петербуржцы обратились за детальным разъяснением в прокуратуру. А там их предсказуемо огорошили: мол, да-да, вы сейчас оказались в схожей ситуации, и если начнете вырубку леса под кладбище в рамках исполнения контракта, то точно также попадете под ч.3 ст.260 УК РФ. Потому что этот лесной участок площадью свыше 8 га относится к категории городских лесов, но не числится на балансе города.

Под статью никто идти не хотел, и работы по исполнению контракта в Крестах так и не были начаты. По этой причине в октябре прошлого года муниципальные власти расторгли контракт с подрядчиком. А прокуратура, в свою очередь, обратилась в суд с иском об обязании властей Пскова провести лесоустроительные работы и наконец-таки взять на баланс не только крестовский участок, но и все злосчастные 983 га «зависших в воздухе» городских лесов.

Решения суда по этому делу пока нет, хотя состоялось уже несколько судебных заседаний. А между тем хоронить усопших псковичей скоро будет негде. Но на одном из этих заседаний прозвучал «тактический» вариант решения проблемы со строительством второй очереди кладбища.

Мол, нужно найти на окраине Пскова заросший деревьями участок, равный общей площади Крестовского кладбища (а это около 44 га), но формально не относящийся к категории лесов, и перевести его в эту категорию. А «крестовский» участок, наоборот, официально лишить данного статуса, после чего там можно будет спокойно продолжить строительство нового кладбища (подобная рокировка необходима, чтобы не уменьшать общую площадь городских лесов).

При всей кажущейся фантастичности этой идеи оказалось, что она не так уж и фантастична. Так, есть информация, что такой лесной массив «под замену» уже найден где-то в районе Черехи, и что в ближайшее время данный вопрос начнет рассматриваться в суде, как того требует закон.

Так что есть большая надежда, что остроту проблемы удастся снять вовремя, и что псковичам не придется складывать гробы с усопшими родственниками в специально арендованных для этого сараях-рефрижераторах или, не дай бог, под окнами мэрии.

Но проблему нужно решать и стратегически. Необходимо, чтобы городские власти наконец выполнили свои давние обязательства по городским лесам и взяли их на баланс. Хотя бы потому, что это тогда, в 2002 году, тех передаваемых муниципалитету лесов было 983 га. А сколько из них сейчас фактически остались таковыми - никто не знает. Кто ж их пересчитывал, эти деревья?

Елена Яземова

Источник: Псковская Лента Новостей
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