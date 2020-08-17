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Блоги / Игорь Докучаев

Кто ответственный за средневековье?

17.08.2020 16:16|ПсковКомментариев: 4

За последние годы мы к смертям привыкли настолько, что нас уже мало, что трогает. Люди, кажется, перестали волнительно реагировать не только на заголовки и информации в СМИ, где речь об этом, но даже на уход людей, живших рядом. А еще ежедневная статистика по коронавирусу формирует восприятие действительности. Но из всего этого выделяется совсем другое… На дворе разгар 21 века, а многие сограждане вынуждены жить почти как в средневековье, где и к жизни, и к смерти относились своеобразно.

Вот, умер еще один человек, дождался скорой, получил укол, но потом все равно умер. Жил в крупной деревне под Псковом. Местные люди вокруг говорят, если бы в поселении был врач или хотя бы фельдшер, который на постоянной основе работал с жителями, знал, кто чем страдает, кому какая помощь была оказана, что можно и нужно сделать, то и жил бы ушедший человек еще не один год. Как, возможно, и многие из тех, кто ушли в мир иной из-за отдаленности медицины от простых людей. Этот довольно крупный населенный пункт расположен всего в 25 километрах от Пскова. Здесь уже на протяжении долгих лет нет ни фельдшерско-акушерского пункта, ни амбулатории, какая была в советские годы. Несколько лет назад закрылась и небольшая аптека - за любой таблеткой теперь нужно ехать в Псков. Старожилам остается только вспоминать о былом: о дневном стационаре в амбулатории, о стоматологическом кабинете и прочих медицинских завоеваниях социализма. И… надеяться на то, что не заболеют. Да, когда голоса встревоженных людей, оставленных без медицины, стали слишком громкими,  сюда время от времени на несколько часов начала приезжать мобильная медицинская бригада из Пскова. Но таким экспресс-обслуживанием вопрос, конечно, не закрыть и ситуацию не изменить.

Таких населенных пунктов, переживших развал прежней системы и оптимизацию последних лет, в которых люди живут, но нет никакой постоянной медицины, на российских территориях достаточно. Эту тему тысячи раз поднимали журналисты в разных регионах. На моей памяти, коллеги в Псковской области писали об этом десятки материалов. Особенно громко звучали иные голоса в  период недавней оптимизации медучреждений в районах области, а проще – обычной ликвидации. Но этот крик просто тонул в потоке заверений, что все сокращения и нововведения только на пользу.

Понятны сегодняшние оправдания властей о том, что не хватает врачей, мало кто из медиков: и молодых, и опытных - хотят ехать в места, где очень тусклые и неясные перспективы для жизни. Не понятно только, что делать жителям, остающимся в таких деревнях и поселках. Да, есть Скорая помощь, есть даже санавиация, но это всё экстренные меры. На вертолете не прилетит волшебник в белом халате, чтобы пять дней подряд делать уколы. А без них в таких деревнях их сделать часто просто некому. В соседней Новгородской области два года назад с шумом озвучили инициативу о наделении сельских почтальонов дополнительной ролью медицинских волонтеров и создании мобильных поликлиник на базе больших грузовиков. Но эти инициативы и тогда были приняты с недоверием, и сейчас они не играют весомой роли в обеспечении медицинских потребностей населения в отдаленных местностях.

Все экстренные меры не могут заменить постоянной медицинской помощи квалифицированных специалистов на местах. Но ждать ее в ближайшие годы, по-видимому, не стоит. С большим удивлением можно отнестись к  информации, распространенной несколько дней назад СМИ, о новой инициативе Минфина РФ сократить финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения». Не удержусь от цитирования сообщения ТАСС: «Базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 млрд рублей, до 721,9 млрд рублей, в 2022 году - на 71,6 млрд рублей, до 716,5 млрд, в 2023 году - на 115,4 млрд рублей, до 672,7 млрд рублей».

У нас разве уже всё развито в здравоохранении? В столичных городах и крупных мегаполисах возможно: там и городские, и региональные, и ведомственные, и корпоративные медучреждения сосредоточены. Но на территориях-то совсем другая картина.

Да, одновременно с планами по сокращению финансирования развития здравоохранения есть инициативы со стороны федеральных властей по модернизации первичного звена здравоохранения. «Основной акцент будет сделан на амбулаторно-поликлиническую помощь и на населенные пункты с населением - до 50 тысяч», - заявил в этой связи министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время недавнего визита на Камчатку. В модернизации должны участвовать: поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, центры врачей общей практики, центральные районные больницы и просто районные больницы. Модернизировать их работу можно, но как это сделать с тем, чего нет вовсе?

Хотя и до планов по модернизации первичного звена существовали серьезные документы, которые регламентируют, как должна быть организована медпомощь на территориях. Например, Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О  требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Но разве этот приказ ведомства повсеместно выполняется на территориях?

Кстати, в «Принципах модернизации первичного звена здравоохранения», которые появились по итогам встречи президента Владимира Путина с членами правительства РФ 9 октября 2019 года и утверждены постановлением правительства № 1304, одним из главных значится «ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи».

Надо понимать, что местные власти должны бы сами понимать: не справляешься с задачей обеспечить комфортную жизнь людей по современным стандартам – уступи место другому – пусть они попробуют. Ведь цена вопроса – жизни людей. А оправдания – это всего лишь слабые отговорки и признак беспомощности. При социализме нашли, как эти вопросы решить, как мотивировать врачей, учителей и прочих специалистов ехать в регионы, вплоть до самых отдаленных поселений. Да, и в нынешней ситуации такие решения появляются. Были сообщения, что в Тульской области для фельдшеров, работающих в сельской местности, закупили автомобили «Нива», чтобы медики могли регулярно объезжать входящие в их зону ответственности деревни.

Так что же делать людям, живущим в населенных пунктах, где современной медицины практически нет? Может быть, разрешить на таких территориях хотя бы знахарство? Объявить официально, что можно лечиться травками, заклинаниями, обрядами. Вернемся, так сказать, к корням… Если не знахарство, то можно задуматься о переселении жителей неперспективных деревень и сел в цивилизованные пространства, в перспективные населенные пункты. Только не на пустое место, а с предоставлением комфортабельного жилья – не в средневековье же живем.

Конечно, наши граждане опять подождут результатов модернизации, всё равно деваться «с корабля» некуда. А, учитывая, что результат новшеств угадать сложно, оттого у людей, живущих в деревнях, давно сформировалось особое отношение и к жизни, и к смерти. Недавно, в автобус, идущий по сельскому маршруту, в котором едут люди простые, деревенские, на очередной остановке входит мужчина. Куртка распахнута, шапка на затылке, в руках большой белый пакет из торговой сети. Встал сзади, оперся на сидение и стал разговаривать с впередисидящей женщиной. Мотор гудел так, что разговор их был другим пассажирам не слышен. Но вдруг автобус остановился на светофоре, и на весь салон пронеслось: «Два гроба у меня есть, на чердаке стоят, еще сосед делал, добротно. Я их потом обобью материей, будет красиво», - засмеялся мужчина, а вслед за ним и женщина. И автобус вновь загудел, трогаясь от светофора.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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