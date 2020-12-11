Блоги / Игорь Докучаев

Ренессанс откладывается

Жизнь в городах с появлением коронавируса очень быстро меняется, и чем крупнее город, тем скорость перемен выше. Горожане вынуждены либо привыкать к новым реалиям, либо искать выходы. Москва на этом фоне во многом проигрывает регионам. Перспектива в эпоху зверских вирусов каждый день спускаться в переполненное метро или ездить в забитых автобусах и электричках устраивает далеко не всех.

К слову, централизация с опорной точкой в столице вообще начинает таять как дым. В тех регионах, где жители посмелее, там уже стали больше думать своими головами. На территориях наизусть выучили фразу «денег нет, но вы держитесь», она во многом разрушила и устоявшуюся, было, вертикаль, и былые надежды. Трудно, сложно, но со столицей иметь дело сегодня тоже нелегко, на нее продолжает надеяться лишь та часть региональных чиновников, которые привыкли больше рассчитывать на очередную финансовую поддержку из федерального центра, чем на выстраивание коммуникаций с местными жителями и создание для них больших возможностей.

Не только коронавирус, но и обстоятельства иного характера влияют на ситуацию, когда в Москву людей больше не тянет. Например, произошло разделение по образованию: с дипломами региональных вузов на хорошую работу в столице рассчитывать все сложнее, а на позиции схлынувших в эпоху коронавируса зарубежных мигрантов российские граждане, приезжающие из регионов, идти не очень желают. Быть обслуживающим персоналом в столице без надежд на скорые перемены в судьбе хотят даже немногие молодые. К тому же сегодня, куда ни кинь - везде удаленная работа, и в Москве многие сидят на дистанте, а, значит, работать могут откуда угодно, даже из своих родных регионов.

Были времена, когда отдыхать жители регионов ехали в столицу, везли детей, чтобы показать златоглавую. Теперь и этого мало, потоки распределяются по-другому: из регионов едут в регионы - в Калининград, в Казань, в Ярославль и т.д. Торговцы тоже не рвутся за оптом в столицу - можно решить другими способами. То есть все дороги в Москву уже реально не ведут. Более того - они ведут из Москвы. За весну и лето москвичи и петербуржцы косяками направлялись в российскую глубинку спасаться от заразы. И среди них бежали те, кто еще недавно так стремился туда уехать.

Риэлторы на территориях подтверждают возросший интерес к недвижимости, причем даже в тех местах, где раньше вообще было сложно что-то продать. И если весной нынешнего года всплеск интереса был, в основном, к аренде жилья - люди хотели просто переждать нагрянувший вирус, то в последние месяцы сохраняется устойчивый интерес именно к покупке отдельно стоящих домов в малых городах. Если врачи начали говорить, что коронавирус с нами навсегда, что за второй волной придет третья, а дальше и вовсе - неизвестность, то лучше жить подальше от больших масс людей. Вон, семейство Лыковых, историю которого знал, кажется, весь Советский Союз, жило в таежной изоляции долгие десятилетия, не зная, что такое грипп, ОРВИ, пневмония и прочие болезни, передающиеся от человека к человеку. Но как только их местожительство нашли и начали посещать люди с «большой» земли - посыпались проблемы.

Главные требования желающих переехать, которые они высказывают при поиске вариантов: устойчивый интернет, наличие хороших дорог, медицинского обслуживания, аптек, школ, социальных объектов. Если в сельскую местность, то к этим требованиям добавляется еще одно: недалеко от города. И заметьте, наличием возможностей для трудоустройства эти люди практически не интересуются, значит, либо «удаленщики», либо в силах сами организовать бизнес и иные возможности зарабатывать, или имеющие ренту.

И, кажется, вот он - хороший момент для того, чтобы дать возможность людям осознать и закрепить мнение о прелести нестоличных городов. Впервые за долгие годы появился мощнейший повод, чтобы попытаться вернуть в регионы сбежавших оттуда людей. При этом не забывая мотивировать до сих пор остававшихся на территориях жителей. Кроме того, можно прирасти и теми коренными столичными жителями, которые решатся поменять московские соты, ставшие опасными в новых реалиях, на проживание в регионах. Некоторые города этим шансом действительно пользуются: Калуга, Тамбов, Краснодар, Сочи, Казань… Калининградская область и вовсе бьет рекорды по переселенцам, среди которых немало бывших москвичей и петербуржцев. Некогда аграрный Тамбов сегодня стал мощным IT-узлом, где с удовольствием размещаются и столичные компании со своим персоналом.

Конечно, тем регионам и городам, где не пытаются меняться, где к городскому пространству подходят по принципу: «какая разница, где спать», ничего не светит в решении демографического вопроса. Люди, особенно молодые, не поедут туда, где неинтересно жить и работать. Временно, спасаясь от коронавируса, там можно найти приют. Но постоянные перспективы и притяжение будут за пределами такого региона. И в этом вопросе важны мельчайшие детали по наличию и общественной, и культурной, и учебной, и промышленно-производственной среды. И, конечно, потенциальные переселенцы обращают внимание на удобство и облик самих городов.

Например, в Пскове подходят к вопросу странным образом. Да, в городе идет ремонт и реконструкция дорожной сети, не без косяков, конечно, но идет. Но одновременно уничтожается архитектурная оригинальность, даже та немногочисленная, что осталась, в том числе от советского времени: исчез оригинальный Зеленый театр, испортили архитектурную и ландшафтную идею «Шайбы» - бывшего ресторана у Торгового центра, теперь настроились на уничтожение здания «Таблетки» в Городском парке культуры и отдыха. Это те объекты, которые сегодня невероятно ценятся в архитектуре передовых городов - неожиданные, оригинальные, несущие характеристику места. Почему не строить новые проекты, которые предлагают вместо «Таблетки», но в других местах? Почему для того, чтобы что-то построить, нужно обязательно что-то разрушить? Псков сегодня и без того от других городов отличает только Кремль, храмы и несколько купеческих палат - другой оригинальной архитектуры нет, а оставшиеся единичные экземпляры хотят просто уничтожить.

И у молодых, и среди тех, кто постарше, сейчас ценится как раз городское разнообразие и оригинальность. Спальные районы сегодняшних городов ничем не отличаются друг от друга: московские или псковские соты - какая разница, менять «шило на мыло» мало кто захочет. Привлекает переселенцев как раз уникальность, красота, пространство, природная среда и комфорт городских пространств. И в тех регионах, где думают о пополнении населения путем приезда переселенцев, стараются быть бережными и сохранять любые строения из прошлого, в том числе из недавнего советского, приспосабливая их к современной жизни. В Пскове тоже такие примеры есть. Ведь не разобрал собственник здание бывшей теплоэлектростанции на берегу Великой - оставили, встроили в современный квартал. Почему же такая практика в Пскове не становится нормой?

В Псковской области, кажется, вообще не заинтересованы в привлечении переселенцев. И не готовы использовать даже подвернувшийся повод. С медициной в глубинке - катастрофа. Когда потенциальные переселенцы мониторят ситуацию на территории возможного вселения, то такие материалы, как вокруг недавней реформации, а, по мнению местных жителей, закрытия инфекционного отделения больницы в Невельском районе, всплывают в первую очередь. И вся хроника оптимизации медицинского сектора в Псковской области за десяток лет предательски появляется следом. Даже рядом с областным центром крупные населенные пункты могут не иметь ни работающего медпункта, ни элементарной аптеки. Возьмите тот же поселок Торошино в Псковском районе. Уже сколько лет люди там живут без постоянного медицинского обслуживания и без аптеки, но вопрос никак не решается. Местные жители рассказывают, что недавно назначенный туда молоденький фельдшер уволился почти сразу, как только осознал, в каких условиях придется работать.

Разговариваю с одним из руководителей района на юге области - проблемы те же: на весь район несколько врачей, и у тех возраст почтенный - под 70 лет. Дорог с асфальтом лишь 50 процентов, и то, в основном, с покрытием, сохранившимся с советского времени. С интернетом тоже сложности, есть места, где связи нет вообще. Нашумевшая в медиапространстве ситуация с омским студентом, забирающимся на березу, чтобы поймать сигнал глобальной сети, для псковских территорий не редкость. Но при этом интерес к покупке недвижимости у людей из столиц есть и здесь. Правда, как только желающие постигают характеристику места, так интерес уменьшается. Хотя там даже вакансии имеются, вот сейчас ищут экскаваторщика - зарплата 18 тысяч рублей. Есть дефицит и по другим специалистам.

Все эти вопросы давно известны, о них пишут и говорят и местные жители, и журналисты. Незаметно только одного - конкретных и понятных действий, направленных на изменение ситуации. Поэтому приходиться говорить о том, что, к сожалению, далеко не каждый регион может воспользоваться даже таким мощным поводом и удержать у себя возможных переселенцев из столичных городов, получив возможность запустить процессы возрождения.

Игорь Докучаев