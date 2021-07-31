Блоги / Игорь Докучаев

Где вы, работники культуры?

Уже полтора года нас уверяют, что мы живем в условиях тотальной борьбы с ковидом. Нам говорят, что это настоящая война со всеми вытекающими последствиями – с ежедневными сводками, со списками погибших, раненых, выздоровевших, с поиском врагов внешних и внутренних, с противостоянием мнений, с увеличивающимся количеством нервно-психических расстройств с их навязчивыми или истерическими проявлениями и снижением умственной и физической работоспособности людей. И последствия этой войны только начинают проявляться - острые и хронические психологические травмы быстро не исчезают. Пострадавших, возможно, если повезет, потом будут лечить… или они сами будут избавляться от расстройств не один месяц или год. При этом хорошо известно, что избежать таких серьезных последствий можно.

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Если у нас реальная война с ковидом, то почему работники культуры отсиживаются в глубоком тылу? Не должна ли культура вдохновлять сильно упавших, восстанавливать положительный баланс человеческих сил? Не должны ли появляться новые «Землянки», «Смуглянки» и прочие стимулирующие к жизни произведения, чаще всего поддерживающие человеческий дух лучше, чем все остальные способы? Это уже доказано не раз в прошлые десятилетия. Но вместо этого продолжается нагнетание страха и неуверенности. Вместо мобилизации всех сил, способных созидать позитивный дух, под ограничения в первую очередь попадают те, кто могли бы помочь сохранить душевное спокойствие, поддержать и усилить иммунитет граждан - учреждения культуры и большая часть деятельности артистов, музыкантов, певцов. Почему мы ничего не слышим о специальной тактике действий работников культуры в условиях войны с ковидом? Почему не выделяются дополнительные средства для усиления роли культуры во время ковидных боевых действий? Более того, многие инициативы самих представителей культуры часто упираются в непреодолимые барьеры. Да, есть случаи, когда у музыкантов и в Пскове, и в других городах вдруг появляется возможность воплотить свою инициативу и сыграть на уличной площадке возле кафе, или на набережной. И эти импровизированные концерты начинают работать на душевное равновесие людей сразу, с первых взятых нот – это видно невооружённым взглядом на лицах останавливающихся прохожих.

Интернет наполнен роликами музыкальных импровизаций, которые творили музыканты в Италии, Испании, Франции, когда они выступали на своих балконах, когда выходили на крыши домов и играли живую музыку для сидящих в карантине. Многих участников и зрителей такие ролики пробирают до глубины души, до слез. Были единичные случаи и в российских городах в эти ковидные времена. Но это всего лишь удивительная самодеятельность творческого сообщества. А где же та специальная тактика со стороны государственных механизмов, выработанная для работников культуры в условиях войны с ковидом? Да, отправить всех в Интернет – давать там концерты, водить экскурсии, и т.д. - эта идея, как уверяли ее инициаторы из властных кабинетов, единственно правильная, была быстро принята к реализации еще с весны прошлого года, но не нашла отклика ни у артистов, ни у зрителей. Сидящим по домам гражданам не то, что не становилось легче на душе, и они приободрялись духом - напротив, они еще глубже начинали ощущать одиночество, четыре стены и неясность будущего. Борьба с ковидом таким образом начала формировать тысячи жертв с расстроенной психикой. Ни телевизоры, ни разнообразные гаджеты с выходом в интернет в этой ситуации не помогают. Во многих фронтовых землянках во время Великой Отечественной войны тоже были патефоны с пластинками, но не они стали настоящей вакциной для поднятия духа.

Известный случай - артисты столичного Малого театра 21 июня 1941 года давали шефский концерт в военном городке недалеко от города Ковеля на северо-западе Украины, а на следующий день, 22 июня, в этих местах уже шли бои с напавшими ночью на Советский Союз, фашистскими войсками. Актеры, среди которых были и женщины-актрисы, волею судьбы стали первой фронтовой бригадой. Их пример быстро превратился в массовое движение – уже спустя месяц после начала войны в Ленинграде был даже организован театр Народного ополчения. Вот у работников культуры тех сложных военных времен почему-то сразу родилась и тактика действий, и сознание подсказывало, что нужно делать в таких условиях. Более того появился настоящий штаб, созданный в Москве при Центральном Доме работников искусств, который руководил действиями фронтовых бригад и театров разного уровня. Историей зафиксированы почти 4 тысячи фронтовых бригад, действовавших в расположениях воинских частей – это 42 тысячи актеров. За четыре года войны культработники провели для красноармейцев 1 миллион 350 тысяч концертных выступлений, спектаклей, творческих встреч. И можно сказать, что артисты вместе с воинами Красной Армии прошли дорогами войны. Официально отмечено, что фронтовые театры и бригады за военные годы побывали во всех частях и даже летали к партизанам за линию фронта. Случались ситуации, когда выступающим приходилось, спустившись с походной сцены, брать в руки оружие и идти в бой вместе с красноармейцами. Были и случаи гибели артистов во время непосредственных боевых действий. К ним и предъявлялись требования, почти как к военным: они должны были играть в любых условиях и обстоятельствах военного времени, в том числе в непосредственной близости к передовой. Облегчить страдания раненых, поддержать, вселить бодрость в воинов хотели даже самые юные. В госпиталях очень часто проходили и организованные, и произвольные выступления детей и подростков разного возраста. По воспоминаниям ветеранов войны – это были одни из самых трогательных минут в их военной жизни.

Такая же серьезная работа культработников по поддержке боевого духа воинов была организована во время пребывания советских частей в Афганистане: артисты приезжали в воинские подразделения и госпиталя во время Чеченского противостояния, летали для выступления на территории российских баз в Сирию.

Так что же случилось на этой войне… с ковидом, не менее жестокой, как любая другая война? Где вы, работники культуры? И многие настоящие артисты ответят: «мы готовы поднимать боевой дух российских граждан, мы сами рвемся это делать». Пишу уверенно, потому что разговаривал об этом с псковскими, московскими, дагестанскими, череповецкими, волгоградскими, новгородскими и другими людьми профессионально и любительски выходящими на сцену. Но им, за редкими исключениями, нельзя этого делать… «Сейчас слово "концерт" лучше вообще не произносить вслух – сверху сразу реакция, как на что-то запретное», - сказал мне один из известных музыкантов. Многие даже запланированные концерты и фестивали оказались под запретом, некоторые отменили буквально в последние дни и даже часы перед проведением. Причина, конечно, одна – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Представьте себе после таких известий состояние артистов и участников концертов, людей, которые долго готовились, вкладывали если не материальные средства, то душевные - точно, и много. И это только одна сторона. А что испытывают сотни и даже тысячи людей, которые узнают об очередных отменах концертов и выступлений – по меньшей мере, смятение в душах, безысходность, злость и прочие похожие ощущения. Вот 30 июля, за день до начала, пришло сообщение об отмене мероприятий в честь 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи.

Но разве даже в условиях «неблагоприятной эпидемиологической ситуации» невозможно так организовать концерты и творческие программы и выступления, чтобы исключить или минимизировать возможность распространения инфекций? Разве нельзя об этом задумываться заранее? Задаю эти вопросы профессиональным культработникам – мне в ответ уверенное: «можно». И проведенный на днях в Пскове кинофестиваль «Западные ворота» этому очередное подтверждение. Можно и зрителей рассадить как надо, и безопасное пространство для выступления артистов обеспечить. Тем более, пока идет весенне-летний и даже отчасти осенний сезон, выступления на свежем воздухе в псковском климате организовывать значительно проще. А если бы их было больше, на разных площадках, то и зрители не сбивались бы в большие группы, все бы чувствовали себя комфортно.

Спасибо тем артистам, которые выходят на улицы, на берега рек, поют и играют в парках или у кафе – вы очень нужны сейчас людям. Не гаджеты и трансляции в глобальной сети, а вот такие живые выступления помогут пережить смутные времена и вселить в граждан силы. Вы не просто продолжатели дела тех самых фронтовых бригад Великой Отечественной войны. Вы они и есть, только на этой войне с ковидом.

Игорь Докучаев