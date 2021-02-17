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Десоветизация по-псковски

Любопытная дискуссия в очередной раз вспыхнула в соцсетях. Она всегда жарко горит, стоит кому-нибудь закинуть пулю о возможном переименовании улиц. На этот раз маслица в огонь подлил коллега Калиниченко, разместив на «Фейсбуке» пост про «лже-героев». Дескать, почему Карл Маркс, Роза Люксембург, Вацлав Воровский и Михаил Калинин удостоены стоять на штампе в прописке псковичей. Их он называет «разнокалиберной политической шушерой» и «упырями». И спрашивает почтенную публику, где у нас улица Каверина? Где Зильбера?

Сюда можно добавить и другие имена с табличек, густо покрывающих стены первой школы. И правда - где? Необязательно прямо сейчас бежать и переименовывать центральные улицы, но жители новых микрорайонов вполне могли бы каждый день видеть на своих домах имена, что-то значащие для Пскова. Вместо этого - безликие Никольская, Загородная и Венская.

Есть и другая крайность. Одна горячая голова в фейсбучном обсуждении дошла до предложения десоветизации Пскова. То есть всем городским топонимам, хоть как-то отсылающим к советской эпохе, дать другое имя.

Переименование улиц - вопрос очень тонкий, требующий дискуссии, выходящей далеко за рамки соцсетей. И порой кажется, что лучше его не ворошить вовсе.

Одним «все понятно» с Марксом, Воровским, Люксембург и Калининым. Для других эта компания состоит из прославленного философа, великого дипломата, родоначальницы феминизма и защитника крестьян. А как быть с универсальными именами, вроде Гагарина и Горького? Тоже герои «той» эпохи. Или мы признаем, что результаты их деятельности стали универсальной ценностью, или «до основанья, а затем». Если признаем, опять маячат фигуры Карла Маркса и компании, кому-то и эти имена дороги и не менее ценны.

Или вот есть в Пскове улица Софьи Перовской. Раз она так названа, значит мы, псковичи, выступаем за то, что можно метать бомбы под кареты царей? Или мы уважаем тех, кто раньше так считал, и потому улицу не трогаем? Тогда не трогаем вообще нечего, все названия оставляем как памятники истории.

Наконец, в этом вопросе по кривой дуге не обойдешь улицу и площадь Ленина. Не чужой ведь нам Ленин-то. Это у других такая улица и такая площадь названы формально. А у нас вождь жил. Снова сталкиваемся с разным отношением к фигуре главного российского революционера. Но он - такая же часть нашей истории, как советская власть и Октябрьская революция, в честь которых тоже имеются топонимы. Было? Было. Не вычеркнешь.

Недавно состоялась попытка, но провалилась. Городские власти запустили в прошлом году голосование в интернете за переименование сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах в Сквер искусств. Расчет был на то, что публика, которой дороги прежние топонимы, до интернета не доберется. Но коммунисты сильно всех удивили, в последние часы поднажали, и сквер остался со старым именем.

Реальная жизнь куда сложнее букв на аншлагах. Чем, как не десоветизацией пахнет уничтожение архитектурного облика Зеленого театра и «Таблетки»? Оно самое и есть. Пока одни ждут слива грязной воды, другие без сомнений выплескивают ребенка.

Последнее громкое переименование улицы состоялось в Пскове в конце 2009 года. Улице Карла Либкнехта (попробуйте произнести вслух), ведущей к Покровской башне, дали имя Воеводы Шуйского. Военачальник командовал обороной города от нашествия гигантской армии короля-наемника Стефана Батория. «Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности», так писал об этом Карамзин, ну вот благодарные потомки спустя четыреста с лишним лет спохватились. Но не все. На одних домах остались старые таблички, на других появились новые, кое-где соседствуют оба варианта. В те же дни начальник городского управления культуры Феда Тесленко ответила тем, кто всякий раз приводит дороговизну в качестве аргумента против переименования: «Нельзя эти затраты ставить выше, чем увековечивание истории Пскова».

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И все-таки мне казалось, что улица Каверина в Пскове есть. Где-то на отшибе, крохотная, но есть.

Ошиблась. Нет улицы Каверина в Пскове. Даже не в Любятово, а за ним есть улицы Брадиса (создал на радость школьникам математические таблицы) и Окулича-Казарина (зафиксировал незадолго до революции облик губернского Пскова, чем очень помог современным краеведам и экскурсоводам). Там же за разными углами поджидают художник Муйжель, архитекторы Нестурх и Ларкин. Резервы еще есть. Кленовая, Ромашковая, Хвойная, Придорожная улицы так и просятся в акцию «Прославь Псков и будешь увековечен на его задворках».

Внезапно в центре рядом с Некрасовым, Гоголем, Свердловым и Воровским - аллилуйя! - Спегальский. Улица названа в честь выдающегося исследователя и популяризатора псковской старины. Улица коротенькая, 300 метров всего. С одной стороны стоит СИЗО, с другой - многострадальные Солодежня и Дом Печенко. Живущий тут художник Сергей Семенов регулярно выгребает по обочинам мусор, больше никому это неинтересно.

«Осенний марафон, шесть мешков мусора собрал между Солодежней и СИЗО, - в ноябре он в очередной раз поделился в соцсетях итогами своей одиночной акции. - Люди, вы что одичали? Столько мусора никогда не собирал, накопившегося за столь короткий срок, всего два месяца назад убирал. Мусора стало много после открытия алкогольного магазина на Спегальского. Пивных бутылок и одноразовых стаканчиков с их логотипом больше всего. Когда в городе исчезнут ни за кем не закреплённые территории, которые не убираются? Свинство, однако».

Фотографии, которые Сергей Семенов регулярно выкладывает, вызывают только одну мысль: уж лучше бы назвали улицу какой-нибудь Центральной, да и дело с концом, позора было бы меньше. Тем более и «централ» тут как раз присутствует.

Пожалуй, дискуссия о присвоении другим улицам в центре «псковских» имен пока несвоевременна. Наступит на улице Спегальского порядок - тогда и поговорим.

Юлия Магера