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Новый автосалон открылся в Пскове

Покупка автомобиля - очень важный и ответственный момент. Когда речь идёт о покупке машины, все мы становимся перед выбором какой всё же купить автомобиль: новый или с пробегом? Отдать предпочтение автосалону или обратиться к знакомому знакомого и оплатить услугу автоподбора? В вашем окружении всегда найдутся люди, которые будут настаивать на своей помощи. Но все-таки лучше доверять такой выбор настоящим профессионалам.

Фото здесь и далее: «Лидер-Авто»

Кстати, в Пскове недавно открылся новый автоцентр «Лидер-Авто». Как рассказали представители салона, здесь работают опытные и квалифицированные продавцы, которые помогут выбрать из представленных автомобилей тот самый, который будет отвечать именно вашим потребностям и запросам. Стоит заехать вместе с семьей или друзьями, так вам будет проще сделать выбор. А выбрать здесь, действительно, есть из чего: представлены в наличии и новые автомобили, и автомобили с пробегом.

Если хочется особенный автомобиль

Не секрет, что часто машина вашей мечты находится очень далеко. В «Лидер-Авто» идут навстречу своим клиентам и привозят автомобили под заказ из любой точки. Удобно: экономит время, нервы, а еще и дает гарантию того, что автомобиль посмотрят и отправят на диагностику специалисты до того, как он станет вашим.

Надежность и солидный багаж опыта

Салон, который открылся недавно в Пскове на улице Чудской, 7, действительно, новый. А вот компания, которая его открыла, известна на рынке уже давно и более 10 лет успешно решает задачи по подбору автомобилей. Более того, на протяжении всего этого времени неизменными остаются главные приоритеты: прозрачность и надёжность сделки для каждого клиента. Псковичи доверяют подбор машин этой организации, потому что идет полное юридическое сопровождение, автострахование и автокредитование.

Хочу старую на новую!

Если же у вас уже есть автомобиль, но хочется его поменять на что-то более комфортное, современное и динамичное, то вам тоже стоит заглянуть в «Лидер-Авто». Здесь вам предложат выгодный обмен.

«Мы честно оценим и быстро поможем оформить сделку по обмену автомобиля», - рассказали представители нового автосалона на улице Чудской, 7.

Контакты

Группа автосалона в социальной сети «ВКонтакте».

Канал на Youtube.

Адрес: Псков, улица Чудская, 7.

Контактный телефон: 8-911-380-01-01.

Здесь вас ждет встреча с машиной вашей мечты!

Источник: «Лидер-Авто»