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Пскович отдал машину в автосервис и спустя два года обнаружил его пропажу

Житель Псковской области отдал свой автомобиль в ремонт в автосервис. Долгое время мастер не брался за ремонт, а спустя два года транспортное средство исчезло. По данному факту возбудили уголовное дело о краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ведомстве рассказали, что спустя два года автомобиль пропал из автосервиса, при этом мастер не заметил пропажи. В результате потерпевшему причинен ущерб в размере 30 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.