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Администрация Псковской области проинспектировала дорожные работы в Бежаницком и Новоржевском районах

Ход выполнения дорожных работ в Бежаницком и Новоржевском районах проинспектировал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такая рабочая поездка в муниципальные образования состоялась 22 августа. Бориса Елкина сопровождал и.о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев.

«Борис Елкин оценил темпы проводимых дорожных работ, качество ремонта на участках сети, которые уже приведены в нормативное состояние. С руководством районов он обсудил планы по дальнейшему ремонту», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в Бежаницах наиболее масштабные работы идут на участке улицы Советской - центральной в поселке. Здесь не только будет уложен новый асфальт, но и заменены водопроводные трубы, оборудованы новые остановочные павильоны, посадочные площадки и тротуары. Такого капитального ремонта еще не проводилось. На эти цели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено более 25 миллионов рублей. Ремонт улицы за счет нацпроекта продолжится и в следующем году.

К вопросу дорожного ремонта в районе подошли комплексно, подчеркнул Глава Сергей Михеев, присутствовавший на осмотре. «Своими силами муниципалитет также приведет в порядок часть тротуаров улицы Советской. Почти завершен ремонт переулка Советский, который примыкает к центральной улице. Не забываем и про дворовые территории. Таким образом, мы получаем единое благоустроенное пространство», - заметил он. Дорожные работы муниципалитет завершил и на ряде улиц деревень Кудеверь, Лющик, Чихачево и Красный Луч. Все дорожные работы проведены за счет субсидии из регионального бюджета - около 9 миллионов рублей.

В рамках рабочей поездки Борис Елкин посетил и асфальтобетонный завод, расположенный в Бежаницком районе. «Псковавтодор» в реконструкцию производственного предприятия в этом году направил около 15 млн рублей собственных средств. Модернизация оборудования позволила улучшить экологичность производства и повысить качество асфальтобетонной продукции. В следующем году реконструкция будет направлена на увеличение мощности.

В Новоржевском районе председатель комитета осмотрел участок дороги Пушкинские Горы — Локня, где в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся подготовительные работы к текущему ремонту. Здесь будут заменены трубы, после фрезерования уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, обустроены обочины и водоотводные канавы. К основным работам подрядчик приступит в сентябре.

Дорожный ремонт в Новоржевском районе закончен на участке региональной автодороги Выбор-Сорокино, протяженностью 4 км. Работы проведены за счет средств регионального дорожного фонда.

Заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев рассказал о планах по дорожному ремонту, который муниципалитет в этом году планирует провести за счет средств регионально субсидии. Он обратил внимание, что в перечень включены наиболее изношенные участки уличной сети. Сейчас работы завершены на участках улиц Советская площадь и Льва Толстого. По целому ряду дорог запущены конкурсные процедуры. На эти цели планируется направить порядка 6,5 миллионов рублей.

В ходе общения с руководством муниципальных образований Борис Елкин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить качеству проводимых работ, а также четкому соблюдению сроков дорожных ремонтов. «Сейчас качество работ контролирует «Псковавтодор». Кроме того, на всех участках производятся и дополнительные лабораторные исследования. Отборы ведут и федеральные службы. В настоящее время к качеству работ нареканий нет, и эту планку надо держать», - отметил председатель комитета.