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Вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области

С 23 марта по 21 апреля планируется введение временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по дорогам регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: город Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактный телефон (8-8112) 298-813 (отдел весового контроля).