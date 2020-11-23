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Объем дорожного фонда Псковской области вырастет до рекордных 10 млрд рублей

Общий размер дорожного фонда Псковской области в следующем году по сравнению с 2020 годом вырастет на 2 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Дорожно-транспортная система – это кровеносная система экономики, которую мы будем приводить в порядок и развивать всеми силами. Плановый размер регионального дорожного фонда на 2021 год – 8,4 млрд рублей. Сверх этого мы работаем над привлечением 2,2 млрд рублей на продолжение строительства Северного обхода Пскова. Таким образом, рассчитываем, что общий размер дорожного фонда по сравнению с 2020 годом вырастет на 2 млрд рублей и составит 10 млрд рублей. Цифры рекордные», - подчеркнул губернатор.

В частности, на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов будет направлено 3,7 млрд рублей, это почти в 1,5 раза больше, чем в текущем году.

Запланированный объем расходов в сфере транспорта также вырастет почти на 60%, до 637,8 млн рублей, в том числе:

субсидирование железнодорожного транспорта – 71,6 млн рублей, сохранены на уровне 2020 года

субсидии Псковскому району на организацию водного сообщения с Талабскими островами – 20 млн рублей

обеспечение автобусного сообщения - 423,7 млн рублей, что на 52 % больше, чем в 2020 году

субсидирование организаций воздушного транспорта – 122,5 млн рублей, в 2,6 раза больше, чем 2020 году.

«Важно отметить, что мы планируем сделать ежедневным рейс Псков - Москва. В следующем году регулярные авиамаршруты будут связывать Псков с Минеральными Водами, Сочи, Анапой, Симферополем, Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. К этому списку может добавиться и Минск, – это направление мы сейчас активно прорабатываем», - добавил Михаил Ведерников.