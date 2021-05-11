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В России на 30% увеличат расходы на дороги

В 2021 году правительство России на 30% увеличит расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог. Как сообщает «Российская газета», об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства.

В 2020 году планы дорожного строительства были перевыполнены, подчеркнул глава кабмина. Завершены строительство и реконструкция около 915 километров федеральных дорог и 1700 километров региональных, отремонтированы более 8 тысяч федеральных и 16 тысяч региональных трасс.

«Дополнительно будет выделено плюсом 100 миллиардов рублей из резервного фонда, а всего 256 миллиардов рублей», - заявил Мишустин о финансировании на 2021 год. Это на 30% больше, чем годом ранее.