Дорожники устраняют последствия ночного снегопада в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» чистят у лицы Пскова после сильного ночного снегопада. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Напомним, ночью 8 декабря в Псковской области прошёл сильный снегопад.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: