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Дорожники устраняют последствия ночного снегопада в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» чистят у лицы Пскова после сильного ночного снегопада. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Напомним, ночью 8 декабря в Псковской области прошёл сильный снегопад.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.