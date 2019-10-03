←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Работы на троечку
Права только через госуслуги
Трасса Р-23: дорога смерти
Катафоты на «зебре»
Пушкинский тупичок
ещё Общественный транспорт 03.10.2019 14:583 «Псковпассажиравтотранс»: Это не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем 03.10.2019 14:583 «Псковпассажиравтотранс»: Это не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем 02.10.2019 14:520 В РЖД рассказали о ценах на билеты в 2020 году 01.10.2019 20:590 Со 2 октября изменится схема движения автобусов №№2, 5, 8, 8а в Пскове 01.10.2019 13:437 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 30.09.2019 18:542 Стоять до завтрашнего утра - псковичи жалуются на очередь за проездными
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

«Псковпассажиравтотранс»: Это не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем

03.10.2019 14:58|ПсковКомментариев: 3

Руководство «Псковпассажиравтотранса» прокомментировало ситуацию, связанную с изъятием автобусов у предприятия. И. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Куренков подтвердил, что лизинговая компания «Вэб-лизинг» намерена забрать у предприятия 4 автобуса марки King Long и 5 автобусов модели «ПАЗ-32054», которые предоставила в лизинг.

Автобусы - собственнику

«В регионе эти автобусы оставались только благодаря нашей работе, обращениям. Последнее обращение было около 2 месяцев назад, от администрации области. Предлагаем либо возобновить договоры по транспорту, либо ограничиться допсоглашением по расторгнутым договорам и продолжить работу по платежам. Так, боролись больше года - не удалось! У меня есть очень твердое желание съездить в Москву и попробовать не в письменном виде, а лично пообщаться с руководством «Вэб-лизинга». Будем стараться выйти на диалог с лизинговой компанией, но, думаю, шансов вернуть транспорт - мало. Хотя, если говорить о китайских King Long, то у них пробег - около 600 - 700 тысяч километров, что достаточно много. На вторичном рынке такие автобусы стоят не так дорого», - отметил Александр Куренков.

Со слов и. о. гендиректора предприятия, эти 4 автобуса King Long были изготовлены в 2015 году. В 2016 году - по договорам лизинга - поступили в Псковскую область, как и 5 автобусов «ПАЗ». Однако в 2017 году «Псковпассажиравтотранс» прекратил платить по обязательствам - «были прекращены договоры лизинга», из-за чего представители «Вэб-лизинга» обратились в арбитражный суд Москвы. В 2018 году суд решил, что автобусы должны вернуться собственнику. По решению же руководства «Вэб-лизинга», транспорт нужно отдать 1 октября.

Как «закрыть дырку»

«Мы обязаны исполнить решение арбитражного суда. По долгам не рассчитались: не было договоров на платежи. И сейчас использовать эти автобусы не можем, хоть они еще и никуда не делись: стоят на стоянке "Веб-лизинга", - уточнил Александр Куренков. - Но мы нашли автобусы примерно такого же класса. Они - бывшие в употреблении, но если приобрести - получится "закрыть дырку", чтобы, пока договариваемся, люди не остались без работы. Это автобусы - Volgabus, которые сейчас в Санкт-Петербурге».

И. о. гендиректора предприятия также поделился, что есть и следующий вариант: администрация Псковской области ведет переговоры, чтобы регион получил из Московской области 14 междугородних автобусов «большого класса» - Mercedes. «В отношении пригородных и междугородних перевозок - у нас слишком много людей, но мало автобусов. Поэтому в приоритете решить этот вопрос», - подчеркнул Александр Куренков.

Пока же ресурсный вопрос решается, «Псковпассажиравтотранс» арендовал 3 автомобиля «Газель Next», на которые уже установили необходимое для работы оборудование. В том числе - и «Глонасс».

«Вся эта ситуация - не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем. Работаем по обоим направлением, используем все возможные варианты», - добавил Александр Куренков.

Напомним, информация, что автобусы King Long и «ПАЗ-32054» забирают у предприятия, появилась 1 октября на сайте губернатора Псковской области. Сообщение начинается следующими словами: «К Вам обращается трудовой коллектив ГППО "Псковпассажиравтотранс"».

Без «МАЗов» и Setra

Здесь же упоминается о 4 автобусах марки «МАЗ», в 2018 году «изъятые неизвестными лицами», и 3 «новых» автобуса немецкой марки Setra, которые «стоят на приколе и не работают»: «За каждым автобусом Setra закреплены водители, которые автоматически остаются без работы и, есть вероятность, что уволятся».

«Насколько я помню, c "МАЗами" была такая же ситуация: из-за неоплаты тоже вернули лизинговой компании, но другой, - упомянул Александр Куренков. - Что касается Setra - не имеем права ездить на этих автобусах, которые стоят с московскими номерами, без регистрации. Этих автобусов не было и нет у нас в пользовании. В свое время их перегнали к нам на ответственное хранение. Единственное, что с ними делаем, - иногда подзаряжаем аккумуляторы, чтобы не разряжались.

И. о. гендиректора предприятия заключил, что задачу по восполнению ресурсов парка «Псковпассажиравтотранс» планирует решить до середины октября - «крайний срок». И следующий шаг представителей организации - 3 октября отправиться в Санкт-Петербург: «Поедем осматривать автобусы Volgabus. Может, сразу и подпишем договор».

П.С.

Кроме того, и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» поделился, что у предприятия в планах на 2020 год войти в национальную программу газификации транспорта: «По этой программе, должно прийти около 50 автобусов большого класса. Очень надеемся, что мы сможем их получить. Это не бесплатно. Будем готовить соответствующую инфраструктуру».

Теги: #Псковпассажиравтотранс #автобусы #администрация Псковской области #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4807 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.10.2019, 14:583 «Псковпассажиравтотранс»: Это не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем 03.10.2019, 10:390 Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей 03.10.2019, 10:2210 Сбивший девочку на Рижском проспекте водитель «Шевроле Тахо» не заметил пешехода из-за фар встречного автомобиля 03.10.2019, 09:351 Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего девушку на Рижском проспекте в Пскове
02.10.2019, 19:423 На Рижском проспекте в Пскове сбили девушку 02.10.2019, 15:390 «Годная шинка»: где псковичам переобуть машину дешевле, быстрее и надежнее 02.10.2019, 14:520 В РЖД рассказали о ценах на билеты в 2020 году 02.10.2019, 13:340 ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
02.10.2019, 12:280 В Великих Луках четверо молодых людей задержаны при попытке угнать «Фольксваген» 01.10.2019, 21:282 Почти на месяц закрывается для движения улица 23 июля в Пскове 01.10.2019, 20:590 Со 2 октября изменится схема движения автобусов №№2, 5, 8, 8а в Пскове 01.10.2019, 19:294 В Пскове отремонтируют улицы, ведущие к лечебным учреждениям города
01.10.2019, 18:220 Перекресток улиц Максима Горького и Конной в Пскове закроют для движения транспорта с 2 октября 01.10.2019, 18:122 ГИБДД проверит, нарушал ли Михаил Боярский правила на Невском проспекте 01.10.2019, 17:296 На Инженерной в Пскове иномарка наехала на лужу и врезалась в фонарный столб. ВИДЕО 01.10.2019, 13:437 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов
01.10.2019, 11:410 Депутаты предложили полностью запретить платные парковки у соцобъектов 01.10.2019, 11:140 Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин 01.10.2019, 09:330 Прокуратура: На улице Октябрьской в Дедовичах отсутствуют необходимые дорожные знаки 01.10.2019, 08:572 Пешехода сбили на улице Ипподромной в Пскове
30.09.2019, 20:320 Житель Гдовского района приговорен к 200 часам обязательных работ за «пьяное» вождение 30.09.2019, 19:080 Дедовичские дошкольники стали победителями всероссийского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения 30.09.2019, 18:542 Стоять до завтрашнего утра - псковичи жалуются на очередь за проездными 30.09.2019, 12:220 ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права
30.09.2019, 09:520 Водитель «Фольксвагена» сбежал с места ДТП на улице Рокоссовского в Пскове 30.09.2019, 09:273 Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» на дороге Псков - Изборск 30.09.2019, 08:000 На два дня закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 29.09.2019, 17:110 Лихач на «Самаре» не справился с управлением и въехал в ограждение в Великих Луках
29.09.2019, 16:011 Псковичка попалась на краже продуктов с витрины 29.09.2019, 15:193 C 1 октября в псковских городских автобусах усилят работу контролеров 29.09.2019, 14:1215 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019, 13:190 Две иномарки не поделили перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове
29.09.2019, 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 28.09.2019, 21:320 Власти предложили новый механизм компенсации утильсбора для автопрома 27.09.2019, 19:156 Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру в связи с ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова 27.09.2019, 17:230 В Псковской области к уголовной ответственности привлекут двух водителей за повторное вождение пьяными
27.09.2019, 17:090 Псков-Лада объявляет грандиозную распродажу 27.09.2019, 09:200 В автоцентре «Автотим Псков» открыта запись на сезонный шиномонтаж 27.09.2019, 09:130 Женщина за рулем «Дэу Нексии» совершила наезд на бетонный блок на трассе в Новосокольническом районе 26.09.2019, 20:072 В Псковском районе ремонтируют несколько участков дорожной сети. ФОТО
26.09.2019, 13:512 «Лежачий полицейский» установили из-за ДТП на улице Никольской в Псковском районе 26.09.2019, 11:160 Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове 26.09.2019, 10:470 В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах 26.09.2019, 10:1612 Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове
26.09.2019, 09:142 С понедельника будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 26.09.2019, 09:040 Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове 26.09.2019, 08:230 В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом 25.09.2019, 20:295 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове
25.09.2019, 16:370 Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе 25.09.2019, 10:240 К водителям-лихачам в Эстонии применят «успокоительные остановки» 25.09.2019, 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове 25.09.2019, 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости
25.09.2019, 09:301 Как приобрести автомобили Skoda Rapid на выгодных условиях? 25.09.2019, 09:040 Водитель «Нивы» сбил пешехода на «зебре» в Острове 25.09.2019, 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 24.09.2019, 22:530 ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов
24.09.2019, 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках 24.09.2019, 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ 24.09.2019, 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова 24.09.2019, 17:470 В Псковском районе повторно пойман пьяный водитель
24.09.2019, 12:160 Прокуратура Порховского района требует наказать виноватых в небезопасном состоянии дорог 24.09.2019, 09:585 Установка светофора на Рижском проспекте у «Маяка» в Пскове обойдется в 921,6 тыс. рублей 23.09.2019, 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 23.09.2019, 19:350 Дорожные работы на Сиреневом бульваре в Пскове подходят к концу
23.09.2019, 17:540 На перекрестке Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю 23.09.2019, 17:330 Все водители возмущены - псковичи предлагают разрешить разворот на перекрестке Инженерной и Юности 23.09.2019, 17:310 Ребенок упал с велосипеда и оказался под колесами «Газели» в Великолукском районе 23.09.2019, 16:074 Александр Братчиков о реконструкции псковских улиц: Не освоим деньги по нацпроекту - проблемы будут у всех
23.09.2019, 13:434 Александру Братчикову не нравится ход дорожных работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове 23.09.2019, 12:460 Псков-Лада предлагает псковичам воспользоваться программой трейд-ин и купить новый автомобиль со скидкой 23.09.2019, 12:230 С 25 сентября закрывается автодвижение по участку улицы Генерала Маргелова 23.09.2019, 11:582 В Пскове на автобусных остановках начали устанавливать информационные табло
23.09.2019, 11:540 Замначальника псковского УГХ: Работы на улице Льва Толстого закончатся вовремя 23.09.2019, 11:260 В Пскове почти завершились работы на улице Юбилейной 23.09.2019, 10:070 Водитель ВАЗа превысил скорость и поэтому оказался в яме на дороге в Великих Луках 23.09.2019, 09:390 По уточненным данным, два человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.