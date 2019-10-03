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«Псковпассажиравтотранс»: Это не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем

Руководство «Псковпассажиравтотранса» прокомментировало ситуацию, связанную с изъятием автобусов у предприятия. И. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Куренков подтвердил, что лизинговая компания «Вэб-лизинг» намерена забрать у предприятия 4 автобуса марки King Long и 5 автобусов модели «ПАЗ-32054», которые предоставила в лизинг.

Автобусы - собственнику

«В регионе эти автобусы оставались только благодаря нашей работе, обращениям. Последнее обращение было около 2 месяцев назад, от администрации области. Предлагаем либо возобновить договоры по транспорту, либо ограничиться допсоглашением по расторгнутым договорам и продолжить работу по платежам. Так, боролись больше года - не удалось! У меня есть очень твердое желание съездить в Москву и попробовать не в письменном виде, а лично пообщаться с руководством «Вэб-лизинга». Будем стараться выйти на диалог с лизинговой компанией, но, думаю, шансов вернуть транспорт - мало. Хотя, если говорить о китайских King Long, то у них пробег - около 600 - 700 тысяч километров, что достаточно много. На вторичном рынке такие автобусы стоят не так дорого», - отметил Александр Куренков.

Со слов и. о. гендиректора предприятия, эти 4 автобуса King Long были изготовлены в 2015 году. В 2016 году - по договорам лизинга - поступили в Псковскую область, как и 5 автобусов «ПАЗ». Однако в 2017 году «Псковпассажиравтотранс» прекратил платить по обязательствам - «были прекращены договоры лизинга», из-за чего представители «Вэб-лизинга» обратились в арбитражный суд Москвы. В 2018 году суд решил, что автобусы должны вернуться собственнику. По решению же руководства «Вэб-лизинга», транспорт нужно отдать 1 октября.

Как «закрыть дырку»

«Мы обязаны исполнить решение арбитражного суда. По долгам не рассчитались: не было договоров на платежи. И сейчас использовать эти автобусы не можем, хоть они еще и никуда не делись: стоят на стоянке "Веб-лизинга", - уточнил Александр Куренков. - Но мы нашли автобусы примерно такого же класса. Они - бывшие в употреблении, но если приобрести - получится "закрыть дырку", чтобы, пока договариваемся, люди не остались без работы. Это автобусы - Volgabus, которые сейчас в Санкт-Петербурге».

И. о. гендиректора предприятия также поделился, что есть и следующий вариант: администрация Псковской области ведет переговоры, чтобы регион получил из Московской области 14 междугородних автобусов «большого класса» - Mercedes. «В отношении пригородных и междугородних перевозок - у нас слишком много людей, но мало автобусов. Поэтому в приоритете решить этот вопрос», - подчеркнул Александр Куренков.

Пока же ресурсный вопрос решается, «Псковпассажиравтотранс» арендовал 3 автомобиля «Газель Next», на которые уже установили необходимое для работы оборудование. В том числе - и «Глонасс».

«Вся эта ситуация - не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем. Работаем по обоим направлением, используем все возможные варианты», - добавил Александр Куренков.

Напомним, информация, что автобусы King Long и «ПАЗ-32054» забирают у предприятия, появилась 1 октября на сайте губернатора Псковской области. Сообщение начинается следующими словами: «К Вам обращается трудовой коллектив ГППО "Псковпассажиравтотранс"».

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Без «МАЗов» и Setra

Здесь же упоминается о 4 автобусах марки «МАЗ», в 2018 году «изъятые неизвестными лицами», и 3 «новых» автобуса немецкой марки Setra, которые «стоят на приколе и не работают»: «За каждым автобусом Setra закреплены водители, которые автоматически остаются без работы и, есть вероятность, что уволятся».

«Насколько я помню, c "МАЗами" была такая же ситуация: из-за неоплаты тоже вернули лизинговой компании, но другой, - упомянул Александр Куренков. - Что касается Setra - не имеем права ездить на этих автобусах, которые стоят с московскими номерами, без регистрации. Этих автобусов не было и нет у нас в пользовании. В свое время их перегнали к нам на ответственное хранение. Единственное, что с ними делаем, - иногда подзаряжаем аккумуляторы, чтобы не разряжались.

И. о. гендиректора предприятия заключил, что задачу по восполнению ресурсов парка «Псковпассажиравтотранс» планирует решить до середины октября - «крайний срок». И следующий шаг представителей организации - 3 октября отправиться в Санкт-Петербург: «Поедем осматривать автобусы Volgabus. Может, сразу и подпишем договор».

П.С.

Кроме того, и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» поделился, что у предприятия в планах на 2020 год войти в национальную программу газификации транспорта: «По этой программе, должно прийти около 50 автобусов большого класса. Очень надеемся, что мы сможем их получить. Это не бесплатно. Будем готовить соответствующую инфраструктуру».