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Схема движения автобусов изменится в Пскове 31 мая

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 31 мая в связи с ремонтными работами на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковпассажиравтотрансе.

Автобусы маршрутов №№ 1, 14, 14а, 17, 116 от вокзала проследуют по улице Вокзальной, направо через остановку «Виадук» до улицы Льва Толстого, налево по улице Льва Толстого до улицы Вокзальной, по Вокзальной на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214, 115, 122, 126, 129, 130 от вокзала поедут по улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект с остановкой «Летний сад» и далее по маршрутам.

Автобусы маршрутов №№ 119, 139, 150, 151, 161 проследуют по улице Николая Васильева, далее по улице Льва Толстого до улицы Вокзальной, по Вокзальной на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №№ 9, 12, 53, 101, 106, 108, 117 от вокзала проследуют по улице Вокзальной до Крестовского шоссе, далее направо по маршруту. Вводится временная остановка на улице Вокзальной. Остановка «улица Гагарина» исключается. В обратном направлении - при движении на вокзал с Крестовского шоссе после виадука поворачивают направо на улицу Вокзальную, далее направо на улицу Льва Толстого, направо к остановке «Речная улица» до улицы Вокзальной, далее на вокзал.

Посадка и высадка пассажиров на автобусной остановке, расположенной на улице Гагарина, во время перекрытия перекрестка не будет осуществляться.