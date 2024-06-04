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Автобус маршрута №25 в Пскове вновь курсирует по улице Поземского

Схема движения автобуса маршрута №25 «Родина – Рокоссовского – Архив» изменилась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«В связи с завершением этапа ремонтных работ на улице Ипподромной с сегодняшнего дня автобус маршрута №25 Родина – Рокоссовского – Архив будет следовать по ранее действовавшему маршруту (через улицу Леона Поземского)», – отметили в комитете.

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Напомним, 4 и 5 июня в районе дома № 108б на улице Ипподромной в Пскове закрыто движения транспорта.