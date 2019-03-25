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Дорожные полицейские Псковской области получили 50 новых служебных машин. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с начальником управления МВД России по Псковской области, генерал-майором полиции Алексеем Овсянниковым вручили ключи от 53 единиц служебного транспорта сотрудникам городских и районных подразделений Госавтоинспекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное мероприятие прошло 22 января, на территории управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Михаил Ведерников отметил, что территориальное управление ГИБДД Псковской области впервые получает такое количество нового служебного автотранспорта», - добавили в пресс-службе.

Как уточнили ведомстве, губернатор подчеркнул, что это стало возможно благодаря плодотворной совместной работе и упорству руководства регионального ведомства.

«Подводя итоги прошлого года, хочу отметить, что в Псковской области на 11% сократилось общее количество дорожно-транспортных происшествий, на 15% снизилось число пострадавших в них, на 20% - количество погибших. Это результат вашей ежедневной честной, профессиональной работы. Новая техника позволит обеспечить безопасность на дорогах региона на качественно новом уровне, а также более эффективно и качественно выполнять поставленные задачи, а всем нам достигать показателей, которые президент поставил перед нами по выполнению национальных проектов», - заметил Михаил Ведерников..

В свою очередь Алексей Овсянников отметил, что для областной Госавтоинспекции это событие беспрецедентное.

«Сегодня мы меняем парк автотранспорта практически на 40%. Это огромная поддержка региона для выполнения нами государственных задач. А задачи перед нами стоят крайне амбициозные: к 2024-му году мы должны в три раза уменьшить количество погибших на дорогах. Данное событие констатирует факт, что государство в этой части плана свои обязательства выполнило. Все, что зависит от нас, мы тоже сделаем», - заверил начальник регионального управления МВД.

В рамках церемонии сотрудникам патрульных служб региона вручены 7 патрульных автомобилей «УАЗ - Патриот» и 46 патрульных автомобилей «Шкода - Октавия». На их приобретение в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено свыше 92 млн рублей из федерального бюджета. Новый автотранспорт будет использоваться городскими и районными подразделениями Госавтоинспекции почти во всех муниципальных образованиях области с целью повышения уровня обеспечения безопасности дорожного движения, а также снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. После передачи транспортных средств все они незамедлительно отправились к местам прохождения дальнейшей службы.