АвтоМир / Официально

ГИБДД напомнила школам об изменившихся правилах перевозки детских групп

Новые требования правил перевозки детских групп вступили в силу 27 августа. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал старший государственный инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области, капитан полиции Александр Алексеев.

Автоинспектор призвал классных руководителей и родителей обновить в «уголках безопасности» информацию об организации перевозок групп детей. Теперь организаторам поездки придется оформлять уведомление по новому образцу и учитывать изменившиеся требования к местам остановок автобуса.

Кроме того, по словам дорожного инспектора, в августе завершились мероприятия по контролю обеспечения дорожной безопасности школьников. Такие проверки проводятся ежегодно, на регулярной основе, с мая по август. Сотрудники ГИБДД контролируют техническое состояние школьных автобусов, подготовку маршрутов и водительский состав на наличие водительских прав и отсутствие медицинских противопоказаний. Кроме того, сотрудники дорожной инспекции постоянно проводят профилактические беседы и встречи со школьниками, а также проверяют уголки безопасности в классах.

«Во время проверок нам оказывают содействие ПДН и Росгвардия. Также мы плотно работаем с управлением образования города Пскова и областным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Можно сказать, что все исполнительные органы власти сейчас задействованы для обеспечения безопасности школьников», - подчеркнул Александр Алексеев.

Несмотря на то, что сотрудники дорожной инспекции стараются обеспечить безопасность на дороге, устанавливать искусственные неровности на дорогах и специальные светофоры с дополнительными предупреждающими сигналами, школьникам это не всегда гарантирует безопасность.

«Мы проводим лекции и беседы со школьниками о безопасности движения. Они всегда в ответ кивают головой и говорят, что все понимают, но как только они выходят со школы, все меняется. К сожалению, у многих влетает в одно ухо и вылетает из другого, а ведь всех за руку на дороге не возьмешь», - рассказал капитан полиции.

Также он подчеркнул, что родители и классные руководители вместе с детьми прокладывают безопасные маршруты из дома в школу и обратно. Специальные карты с выделенными разным цветом маршрутами школьники вклеят в свои дневники, чтобы всегда иметь под рукой напоминание о безопасном маршруте домой.