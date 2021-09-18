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Неделя безопасности дорожного движения началась в Псковской области

Неделя безопасности дорожного движения проходит в Псковской области с 20 по 24 сентября. Главной темой недели станет профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Проводимые мероприятия при этом носят, прежде всего, профилактический характер и проводятся с учетом различных аспектов повышения безопасности детей на дорогах.

Основной целевой аудиторией станет родительская общественность. Для нее пройдут различные просветительские и информационные мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции посетят родительские собрания и будут акцентировать внимание на таких вопросах как необходимость обеспечения безопасности детей-пассажиров и применения световозвращающих элементов юными пешеходами. Дорожные полицейские проведут встречи с детьми и родителями в жилых зонах и дворах.

Кроме того, представители Госавтоинспекции совместно со всероссийским изданием «Добрая дорога детства» запустили интернет-челленджи:

«Везу ребенка правильно» - направлен на повышение безопасности юных пассажиров и популяризацию использования детских удерживающих устройств; «Возьми ребенка за руку» - напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при переходе проезжей части; «Вижу, говорю спасибо» - проводится с целью повышения взаимоуважения водителей и пешеходов на пешеходных переходах.

Поддержать эти интернет-челленджи могут все желающие. Для этого необходимо записать короткий видеоролик (до 1 минуты) по тематике челленджей, разместить его на своей странице в одной из трех социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм»), указав соответствующий хештег и отметив официальные аккаунты ГУОБДД МВД России и газеты «Добрая дорога детства».

Три видеоролика-победителя по каждому из челленджей будут определены в конце Недели безопасности дорожного движения.