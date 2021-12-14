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МВД разъяснило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца

МВД подготовило проект приказа о новых правилах вскрытия автомобилей полицией в случае необходимости. С документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие», — цитирует документ РИА Новости.

Теперь граждан нужно уведомлять не менее чем за сутки до самой процедуры. Сделать это можно по интернету, почте или телефону.

При этом полицейские могут отправить голосовое сообщение, однако затем его содержание нужно будет продублировать на бумажном носителе. Также разрешается использование «информационно-телекоммуникационных сетей». При этом извещения будут направлять с адреса почты органа внутренних дел.

В самом уведомлении должны быть прописаны «дата, время, место и основания вскрытия» авто, а также сведения об обстоятельствах процедуры.