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Онлайн-брифинг «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия» состоится в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия» состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 16 июля.

Гость студии - заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.

Какова статистика по ДТП в Псковской области за первое полугодие? Сколько людей пострадали на дорогах? Часто ли участниками аварий становились дети? Много ли на псковских дорогах нетрезвых водителей? Сколько в первом полугодии было ДТП с участием СИМ и велосипедистов? На эти и другие вопросы он ответит в беседе с ведущим Артемом Татаренко.

Начало — в 15.00. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.