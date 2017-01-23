АвтоМир / Происшествия

Почти 40 нарушений ПДД зафиксировали в двух районах Псковской области за два дня

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» выявили 37 административных нарушений в Новосокольническом и Локнянском районах за два дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При этом к административной ответственности привлекли двух водителей, которые не имели водительских удостоверений, но управляли транспортными средствами.

Кроме этого, 7 августа на автодороге в деревне Монино Новосокольнического района был остановлен 65-летний водитель, управляющий автомобилем Honda HR-V в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).