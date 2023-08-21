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Четверых нетрезвых водителей выявили в Псковской области на выходных

В минувшие выходные сразу несколько жителей региона сели за руль автомобилей в нетрезвом виде. При этом водители ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 18 августа в Пскове на улице Ипподромной было остановлен ВАЗ-2115. За рулем находился пскович 1979 года рождения. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

Этим же вечером на улице Пролетарской в Себеже мужчина 1987 года рождения управлял автомобилем Opel Vectra в нетрезвом состоянии. Иномарку изъяли.

Днем 19 августа на 20 километре автодороги Новгородка - Пушкинские Горы на территории Пушкиногорского района сотрудники полиции остановили ВАЗ-2110 под управлением нетрезвого местного жителя 1986 года рождения. Транспортное средство было изъято.

В этот же день на улице Советской в деревне Поречье Великолукского района полицейские остановили Audi A4 под управлением местного жителя 1961 года рождения. Мужчина повторно сел за руль в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.