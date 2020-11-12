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Разворот для запсковцев

12.11.2020 17:40|ПсковКомментариев: 0

Несколько изменений в скором времени вступит в силу на дорогах Пскова. 11 ноября в Пскове состоялось очередное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Местом проведения был избран малый зал Городского культурного центра. Несмотря на свое тесное название, достаточно просторный, чтобы отсадить участников с учетом требования социальной дистанции. Правда, толку в этом особо не было. Перед началом заседания члены комиссии с удовольствием «ручкались», сетуя, что в масках никого не узнать и пора рисовать на одежде принты с портретами.

Первым пунктом повестки значился доклад об исполнении предыдущих решений комиссии по БДД. Среди значимых - разрешен разворот на перекрестке Инженерной и Юности. Сплошная разметка демаркирована, запрещающие дорожные знаки сняты в 4-м квартале.

Новомодное веяние по обустройству кольцевых перекрестков побудило вынести на обсуждение предложение об организации кругового движения на пересечении улиц Шестака и Майора Доставалова. Поток транспорта здесь усилился в связи с открытием нового корпуса инфекционной больницы.

Предлагалось провести эксперимент: выделить только разметкой однополосное круговое движение. В случае эффективности временную схему превратить в постоянную. Изменение физических параметров перекрестка пока невозможно из-за соседства с землями министерства обороны.

План скорого эксперимента перечеркнул представитель дорожной службы ГИБДД УМВД Пскова Владимир Кириллов. Стандарты разрешают применение средств организации движения, не предусмотренных ГОСТом, только с согласия федерального подразделения ГИБДД. Самостоятельно решать такие вопросы комиссия не вправе. Управлению городского хозяйства придется подготовить целый гроссбух - подробное описание целей эксперимента, сроки, место проведения, методику подсчета эффективности. В любом случае, это явно небыстрая история.

Эксперимент «Разворот»

Самым значимым в повестке был вопрос №3 с лаконичным, но интригующим названием «о внесении изменений в проект организации дорожного движения на площади Ленина». Под этим инициатор - администрация Пскова подразумевала организацию разворота на площади при движении со стороны Запсковья. Схема движения главного транспортного узла делает этот маневр неудобным, а при движении со стороны Советского моста запрещает. Установленный возле кинотеатра-туалета «Октябрь» дорожный знак «Направление движения по полосам» из левой полосы не видно. А повесить знаки движения по полосам на растяжке, как это положено по ГОСТу, стесняются из-за вида на Кремль.

 
Проблема обострилась после реконструкции улицы Поземского. Выезд с «Золотой набережной» на овал развязки Труда и Поземского возможен только направо. Местным приходится разворачиваться на Октябрьской площади.

Администрация Пскова предложила организовать на «островке безопасности» дополнительную выделенную полосу для разворота, пятую по счету. Сохраняются две полосы для поворота на Ольгинский мост и две для движения прямо к Октябрьской площади. Просто появляется новая выделенная полоса для разворота «запсковского» транспорта. «Когда загорается пешеходный светофор, спокойно можно проехать. Проверяли с коллегами, машина спокойно разворачивается», - рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Ради справедливости замечу, что подобный эксперимент проводили многие водители. Разворот на площади Ленина в мае 2019 года обошелся мне в 500 рублей (половина от назначенного штрафа). Следовавший за мной инспектор ДПС тоже безопасно развернулся с включенной «люстрой» и выписал квитанцию на 1000 рублей.

На заседании комиссии заместитель начальника УГХ Александр Грацкий заметил, что нововведение с разворотом «давно напрашивалось». Серьезных возражений против не прозвучало, если не считать вопроса активиста «Убитых дорог» Николая Мелькова - чем не устраивает разворот у Рыбницкой башни.

При движении с Советского моста есть разрыв в островке безопасности. Когда слева у вас выезд с улицы Карла Маркса, а справа - Рыбницкая башня. Обычно просвет в сплошной линии разметки используется для разворота при движении со стороны ДКП или Октябрьской площади. Псковичи любят хаотично разворачиваться там в 3-4 ряда. Предполагаю, это должно стать темой следующего вмешательства в схему движения на центральной площади города. Таким образом, разворот сразу после Советского моста - это не право автомобилистов, а упущение со стороны организаторов движения. Данный маневр запретят разметкой, поскольку он сдерживает поток машин со стороны улицы Поземского.

На 2021 год запланирован ремонт площади Ленина. Не реконструкция, а именно ремонт. На островке безопасности предполагается установка бортового камня вместе с дорожным знаком. Пока будут установлены временные дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

Новым пешеходным переходам быть?

Несколько рассмотренных вопросов связаны с организацией новых пешеходных переходов. Оборудовать знаками и разметкой предполагается участок между домом №2 по ул.Школьной и домом №16 по ул.Герцена. Это предложение признано целесообразным. Кажется, это самое любимое слово в словаре членов комиссии по БДД.

Более сложным оказался вопрос о переходах на перекрестке четырех улиц - Герцена, Первомайской, Застенной и Гремячей, где нет разметки и знаков перехода. На этом большом перекрестке не везде есть тротуары и подходы. Возможно, потребуется дополнительное освещение. Комиссия совершит выезд на место, после чего будет принято окончательное решение.

Наглядно будет изучена и ситуация на улице Плехановский посад. По словам представителя ГИБДД, нужен переход на выходе со стороны пешеходного моста через реку Пскову.

Провести разъяснительную работу

Неожиданным для середины ноября стало рассмотрение обращения руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева по вопросу ДТП с участием мотоциклистов. По словам Александра Грацкого, в письме идет речь о большом количестве жалоб на владельцев мотоциклов.

О каких местах и каких ДТП идет речь, из обращения непонятно. Неясными остались мотивы, побудившие чиновника областной администрации обратиться в ноябре, через месяц после закрытия мотосезона. Жалобы на мотоциклистов в 2020 году в УГХ не поступали, а в ГИБДД - единичные, и они не были связано с жилыми зонами. Центральные улицы в ночное время закрыты для мототранспорта. Решено в начале следующего сезона провести дополнительную профилактическую встречу с мотоциклистами по проблемным вопросам. «Чтобы ребята понимали свою ответственность», - пояснил Александр Братчиков.

Похожий вердикт вынесли и по обращению «Псковпассажиравтотранса». Предприятие просило отменить ранее принятое решение о запрете движения прямо из правого ряда на Рижском проспекте на пересечении с улицей Балтийской. Перед самым перекрестком у дома 93 по Рижскому расположена автобусная остановка, а некоторые автобусные маршруты проходят прямо. По информации транспортного предприятия, иногда движение от остановки затруднено, есть риск ДТП.

Комиссия не стала ничего менять и подтвердила целесообразность ранее принятого решения. Доводы автобусного парка не совсем достоверны, они могут продолжать движение из правой полосы. Рекомендовано провести разъяснительную работу с водительским составом.

Установить несколько «лежачих полицейских»…

На заседании 11 ноября комиссия рассмотрела предложения об установке «лежачих полицейских» в шести местах:

- у библиотеки на Конной, 6;

- на улице Плехановский посад в районе домов №67,69;

- у детского сада «Родничок» на ул. Юбилейной, 54;

- на участке от ледового дворца до светофора (Коммунальная и Балтийская);

- на Ипподромной у домов №39 и № 41;

- в проезде между улицами Чудская и Ижорского батальона.

Понимание нашло только последнее, потому что исходило от маломобильных жителей домов 7а и 7б по улице Ижорского батальона. Предложение по Плехановскому посаду будет дополнительно изучено. Остальные идеи были благоразумно завернуты. Выяснилось, что искусственные неровности могут устанавливаться только в местах с освещением.

Довольно элегантно «отшили» обращение некой дамы по безопасности дорожного движения в районе инженерно-лингвистической гимназии. Заявительница пожелала установить несколько «лежачих полицейских» на участке от Ледового дворца до светофора и временно запретить «поворот к школе направо». На четырехполосной улице Коммунальной с ограждением ставить неровности нецелесообразно. Улица Балтийская относится к ведению Псковского района, поэтому часть обращения выходит за пределы сферы ответственности городских служб.

Все, кто считают городскую комиссию по БДД своеобразным отделом органов местного самоуправления по распространению «лежачих полицейских», глубоко заблуждаются. Главное слово при рассмотрении таких обращений - целесообразно, но в 90% случаев к нему прилагается приставка «не». Пора вводить какой-нибудь фильтр для обращений с просьбой ограничить скорость. Скажем, не более одного адреса на заявление. Не принимать обращения об установке в местах, где нет переходов, как в случае с Конной, 6.

И еще я предлагаю брать деньги с авторов предложений. Хотите лежачего полицейского - скиньтесь на него. Наш муниципалитет не настолько богатый, чтобы разбрасываться деньгами направо и налево. К примеру, наш детский сад настолько бедный, что у него нет денег на оплату охраны. Родители скидываются из собственного кармана на услуги ЧОПа. Пусть тогда и пешеходы платят за свою безопасность.

Денис Бахтин

Теги: #площадь Ленина #комиссия по безопасности дорожного движения
Источник: Псковская Лента Новостей
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