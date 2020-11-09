АвтоМир / Дороги

Разворот при движении со стороны Запсковья разрешат на площади Ленина

На площади Ленина разрешат разворот при движении со стороны Запсковья. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение о внесении изменений в проект организации дорожного движения на площади Ленина приняла городская комиссия по БДД 11 ноября.

Изменение произошло в связи с введением кругового движения, из-за которого жители домов на Советской набережной лишились возможности поворачивать налево - им приходится разворачиваться на Октябрьской площади.

Предлагается организовать полосу для разворота на существующем «островке безопасности». Глава администрации Пскова Александр Братчиков пояснил, что проведенный эксперимент показал: разворот не будет препятствовать движению прямо.

Комиссия одобрила предложение. Рабочие нанесут разметку и установят временные дорожные знаки до ремонта площади Ленина.