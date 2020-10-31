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Законопроект о «гаражной амнистии» внесут в Госдуму 16 декабря

«Единая Россия» внесет 16 декабря в Госдуму РФ законопроект о «гаражной амнистии». Документ был подготовлен совместно с Росреестром и поможет почти 3,5 миллионам человек оформить в собственность гаражи и землю под ними. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

«Следующий этап нашей работы заключается в том, чтобы вместе с правительством отработать механизм, вместе с региональными администрациями сделать так, чтобы для малоимущих граждан эта процедура была абсолютно бесплатной. Над этим сейчас работает Единая Россия», - сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут подтвердить любыми документами факт владения им органам местного самоуправления или в МФЦ. После этого подается заявление о регистрации прав. Росреестр готов предоставить все необходимые консультации, чтобы проблем не возникало, разъяснил Олег Скуфинский.