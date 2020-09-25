Общество

«Единая Россия» будет добиваться принятия закона о гаражной амнистии до конца года

«Единая Россия» будет работать над расширением программы «Земский доктор» и принятием закона о гаражной амнистии до конца года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, эти и другие вопросы обсуждали на приеме граждан, который провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Председатель партии подготовит поручения о работе «Единой России» по четырем направлениям. Первое — возможное расширение программы «Земский доктор». Главный врач Краснокамской городской больницы Пермского края Константин Самойлов отметил, что рамки, обозначенные в программе, провоцируют отток кадров из здравоохранения — люди не всегда могут получить необходимую поддержку из-за бюрократических препон.

«По мере возможности, я думаю, что это тоже нужно будет делать, но, естественно, здесь нужно посчитать, какое количество дополнительных денег нам потребуется, чтобы эта программа заработала не только в населенных пунктах до 50 тысяч, но и в более крупных. Такое поручение по линии руководства "Единой России" я дам и нашим законодателям, и коллегам из других органов исполнительной власти», — заявил Дмитрий Медведев.

Другой вопрос касался механизмов защиты материнского капитала — зачастую семьи не могут восстановить право на него, если сделку с недвижимостью, купленной при помощи господдержки, признали недействительной. Дмитрий Медведев принял решение поручить правозащитному центру «Единой России» и партпроекту «Крепкая семья» заняться этим вопросом.

Он отметил, что при разработке предложений необходимо «взвесить все аргументы», чтобы защиту можно было применить только при «добросовестном поведении» семей — то есть, не допустить создания лазеек для тех, кто хочет потратить деньги не по назначению.

Кроме того, «Единая Россия» займется разработкой поправок, согласно которым пандусы у подъезда можно будет установить без проведения общего собрания жителей, если на это не расходуются деньги собственников квартир. «Нужно найти тот самый баланс «жилищной» демократии, чтобы никто ни на кого не обижался. Чтобы мы и инвалидам помогли, и не создавали проблем внутри самого дома», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Четвертое направление работы — закон о гаражной амнистии. «Единая Россия» будет добиваться его принятия до конца 2020 года. «Я дам поручение фракции «Единой России» в Государственной Думе такого рода работу провести и принять этот законопроект как можно быстрее, по возможности, до конца текущего года. Потому что это касается огромного количества граждан нашей страны. Я думаю, этот вопрос назрел, и пора этот законопроект принимать в приоритетном порядке, как можно быстрее», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Медведева, сегодня без надлежащего оформления остаются более 3,5 миллионов гаражей и земельных участков. Причем люди не виноваты в том, что у них нет нормальных правоустанавливающих документов. «Оформление этих прав должно пройти без всякой избыточный волокиты, ненужной, бюрократии и всего остального, в упрощенном порядке, поскольку люди здесь вообще никак не виноваты», — заявил председатель «Единой России».

Дмитрий Медведев отметил, что подобного рода приемы должны проводить все руководители «Единой России» на местах — потому что это «нормальная возможность пообщаться с людьми и решить те проблемы, которые копятся».

«В Псковской области в рамках тематических приемов граждан в региональной общественной приемной "Единой России" прошли два мероприятия: Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, а также "Единый день приема родителей дошкольников". По итогам приемов все граждане получили необходимые консультации, каждую ситуацию специалисты разобрали отдельно. Подобная работа нашей приемной ведется на системном уровне: вместе со специалистами из профильных комитетов и организаций-партнеров мы регулярно проводим мероприятия, цель которых - получить объективную информацию о состоянии дел во всех сферах жизни общества, и оказать помощь и поддержку нашим гражданам. Приведу лишь один из примеров - на базе региональной приемной оказывалась юридическая помощь населению силами студентов профильных факультетов ведущих вузов Пскова. Эта практика оказалась очень востребованной и однозначно будет продолжена. Для этого мы планируем расширить сотрудничество с Ассоциацией юристов России, которая уже является одним из наших надежных социальных партнеров»,- прокомментировал руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Юрий Сорокин.