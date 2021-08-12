Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 9,2%

Наиболее быстрыми темпами на потребительском рынке Псковской области росли цены на дизельное топливо. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, по сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 7,3%, с июлем 2020 года – на 9,2%.
Фото: pixabay.com
В июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 0,7%).
|
|
Июль 2021 в % к
|
июню
2021
|
декабрю
2020
|
июлю
2020
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
100,46
|
105,21
|
105,93
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
100,52
|
104,83
|
105,36
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,73
|
104,99
|
106,11
|
Дизельное топливо
|
100,37
|
107,27
|
109,21
Среди марок автомобильного бензина наибольший рост цен к декабрю 2020 года отмечен на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 5,2%), к июлю прошлого года на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 6,1%).