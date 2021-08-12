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Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 9,2%

Наиболее быстрыми темпами на потребительском рынке Псковской области росли цены на дизельное топливо. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, по сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 7,3%, с июлем 2020 года – на 9,2%.

Фото: pixabay.com

В июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 0,7%).

Июль 2021 в % к июню 2021 декабрю 2020 июлю 2020 Бензин автомобильный марки АИ-92 100,46 105,21 105,93 Бензин автомобильный марки АИ-95 100,52 104,83 105,36 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,73 104,99 106,11 Дизельное топливо 100,37 107,27 109,21