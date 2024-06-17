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Новинку Chery Tiggo 7 Pro Max презентовали псковичам

Новинку Chery Tiggo 7 Pro Max презентовали псковичам. Среди официальных титулов - «бестселлер среди кроссоверов», «любимец семей». Автомобиль более чем примечательный. Для официального показа выбрали День Псковского района, 27 июля. Праздничные мероприятия проходили на горе Соколиха под Псковом. Возле величественного монумента Александру Невскому развернулась праздничная площадка с разными локациями для семейного досуга. Здесь можно было попробовать продукцию предприятий Псковского района, побывать на концерте коллективов из района и гостей из Белоруссии и увидеть мастер-класс по рубке шашкой в казачьем стане.

Одной из площадок стал шатер с символикой Chery. Были представлены кроссовер Chery TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID, седан Chery Arrizo8 и гвоздем программы стал новый Chery Tiggo 7 Pro Maх. Наличие хорошей горки рядом с Соколихой позволяло проверить внедорожные свойства «семерки», чем могли воспользоваться все желающие. Автомобиль показал себя во всем великолепии. Электронный помощник в паре с роботизированной коробкой позволяет вам легко забраться в горку даже с большим уклоном, несмотря на отсутствие твёрдого покрытия. Система предотвращения скатывания на подъёме делает все сама. Но еще интереснее спускаться, автомобиль самостоятельно подбирает скорость спуска, исходя из условий и данных от датчиков на колесах. Вам остается только две вещи: слегка крутить рулем (дорога-то изгибается) и самое сложное: не пугаться и не пытаться вмешиваться в процесс спуска.

Внешний вид кроссовера – современный и узнаваемый, благодаря шестигранной решетке радиатора Diamond Matrix. Комплектуется 19-дюймовыми алюминиевыми дисками. На данный момент к заказу доступны 8 вариантов цветов. Высокий просвет – 190 мм позволит вам более свободно чувствовать себя вне городских условий.

Для тест-драйва использовался автомобиль в максимальной комплектации. Современный двигатель 1.6 TGDI сочетается с роботизированной КПП DCT7. Любители налоговой экономии оценят мощность силового агрегата 149 л. с. К слову об экономичности: двигатель потребляет 92-й бензин, емкость бензобака 60 литров. Интеллектуальный полный привод позволяет выбрать между 2WD и 4WD. Автомобиль отличает отменная звукоизоляция. Интересно, что в данной комплектации установлены двойные стёкла для уменьшения шума. Подвеска средняя, «лежачего полицейского» прошла комфортно.

В салоне просторно и по-царски комфортно. В отделке салона используется элегантная на вид и приятная на ощупь коричневая или черная эко-кожа. На передних и задних сиденьях достаточно места, есть хороший запас для высоких людей. Работает раздельный климат-контроль. Настраивается температура и на задних сиденьях, в максималке предусмотрен подогрев для заднего ряда. Для пассажиров сзади много свободного пространства, в том числе для ног. Серединка заднего дивана легким движением руки способна раскрыться и превратиться в удобный столик.

В этом автомобиле больше от электронного гаджета чем от транспортного средства. Одна из главных составляющих – цифровая зона управления. Представлена двумя экранами 12.3 в единой изогнутой панели. Через центральный HD-дисплей водитель управляет навигацией, настройками автомобиля и мультимедийным функционалом. Все интуитивно понятно, при необходимости здесь же находится инструкция в электронном видео. Зачем нужно два огромных дисплея? Для удобства: на одном можно следить за приборами, на втором включить навигатор или какую-то из функций.

Круговой обзор, беспроводная зарядка, возможность подключения AppleCarPlay/Android Auto , карты «Яндекс. Музыка», интеллектуальный голосовой помощник – вот только часть цифровых сервисов.

HD-камеры кругового обзора помогут безопасно припарковаться в случае ограниченной видимости или при движении задним ходом.

Думаю, что общее количество настроек сопоставимо с количеством лампочек, кнопок и рычажков в кабине самолёта. Удобство управления автоматически подстраивается под каждого водителя - расположение сиденья, настройки зеркал. Сиденье оборудовано электроприводом, вентиляцией и даже памятью настроек. Можно сохранить до трёх вариантов и привести в действие свой набор одним нажатием.

Chery сочетает самые технологии безопасности, мониторинг слепых зон, ассистент помощи при перестроении, адаптивный круиз-контроль. По аналогии с «умным домом», напрашивается аналогия 7 Pro Max с «умным автомобилем». Внутри зашито много разных интересных опций. Багажник может открываться без нажатия кнопки; двери запираются автоматически и стекла поднимаются сами стоит только владельцу отойти от автомобиля с ключом в кармане. Задержка выключения света фар (функция «проводи меня домой») поможет темными осенними вечерами.

Электрический стояночный тормоз имеет режим AutoHold – «ручник» автоматически включается при отпускании педали тормоза, позволяя водителю отдохнуть и так же снимается одним нажатием на педаль акселератора. Поддерживается функция беспроводной зарядки, есть функция напоминания о забытом в автомобиле телефоне.

Регулируется высота подъема крышки багажника. Вместительный багажник имеет емкость до 1500 литров. Внутри просторно, под крышкой спрятана полноразмерная запаска. Панорамная крыша с люком придаст вашим семейным путешествиям новый интересный угол обзора.

Chery Tiggo 7 Pro Max – отличный вариант семейного автомобиля. С ним путешествия будут максимально комфортными и удобными для всех членов семьи, а автомобиль станет вашим надёжным помощником на дорогах.

На автомобиль действует гарантия и поддержка 7 лет .Записаться на тест-драйв можно в «Автосалоне 1 на Труда» - официальный дилер CHERY в Пскове

Сайт: chery-autosalon1.ru. Телефон: +7 (8112) 500-200.

Следить за новостями из мира CHERY и следующими мероприятиями можно в социальных сетях Автосалона 1 на Труда.

Денис Бахтин

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