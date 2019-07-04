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Экономика

Александр Котов: Увеличение доходной части бюджета Псковской области - результат продуктивной работы главы региона с правительством РФ

04.07.2019 19:14|ПсковКомментариев: 0

Увеличение доходной части бюджета Псковской области – это результат хорошо выстроенной работы главы региона с правительством РФ и продуктивного взаимодействия органов исполнительной власти и Псковского областного Собрания депутатов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал спикер регионального парламента Александр Котов.

Он напомнил, что доходы областной казны в результате принятых сегодня, 4 июля, в рамках 34-й сессии поправок в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», увеличились более чем на 3 млрд рублей. «Главным образом, это, конечно, субсидии из федерального бюджета, но хочу отметить и увеличение нашей доходной части, то есть собственных налоговых и неналоговых доходов тоже в общем-то на значительную сумму. Конечно, это результат, прежде всего, работы губернатора с федеральным правительством - уже по состоянию на сегодняшний день доходная часть бюджета превысила 37 млрд рублей, и значительно больше по сравнению с прошлым годом», - отметил Александр Котов.

Основные направления, по его словам, на которые будут направлены эти суммы – это оплата труда работников бюджетной сферы, завершение строительства крупных объектов, на поддержку аграрного комплекса и лекарственное обеспечение жителей Псковской области.

«Средства будут выделены на завершение реконструкции стадиона «Машиностроитель» - почти 500 млн рублей, на продолжение строительства «Северного обхода», на цепные мосты в Острове. К слову, этим мосты - это тот вопрос, который неоднократно поднимали депутаты, в частности, Ирина Богачева. Это важный объект культурного наследия, и, мне кажется, что, завершение работ по нему станет серьезным вкладом в укрепление исторического наследия Псковской области. Еще более 500 млн рублей будет направлено на сельское хозяйство, на погашение процентов по инвестиционным кредитам, на лекарственное обеспечение граждан. К депутатам постоянно обращаются люди, которые обращают внимание на то, что зачастую не хватает лекарственных препаратов тем, кто пользуется льготным лекарственным обеспечением», - поделился Александр Котов.

Он также напомнил, что в рамках работы согласительной комиссии депутаты регионального парламента ставили вопрос об индексации социальных выплат, и это принесло свой результат - 130 млн рублей будет направлено на эти цели. Еще более 200 млн рублей будет направлено в качестве субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса - на компенсацию разницы в тарифах, которые сегодня для них устанавливаются. И это тоже тот вопрос, который депутаты неоднократно поднимали и в рамках согласительных комиссий, и на сессиях Псковского областного Собрания депутатов.

«С удовлетворением могу сказать, что хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит сегодня свои положительные результаты. Наш регион участвует практически во всех федеральных программах, и мы можем пополнять доходную часть нашего бюджета, в том числе и за счет субсидий из федеральной казны», - заключил Александр Котов.  

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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