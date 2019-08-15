Экономика

«ПсковАгроИнвест» стал лидером по производству молока в Псковском районе

Летне-пастбищный период скота продолжается. Хозяйства района ежедневно производят более 59 тонн молока, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района. Ежедневная прибавка в молоке составляет более трёх тонн. В среднем от одной фуражной коровы надаивают по 18,2 кг молока, что на 1,3 кг больше прошлого года.

Стабильно высокие надои сохраняют сельхозпредприятия: ООО «ПсковАгроИнвест» и ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы», надой от одной фуражной коровы в сутки составляет более 23 кг, в ЗАО «Агрофирма «Победа» - 18,3 кг молока.

По итогам семи месяцев 2019 года наивысшего надоя молока от одной коровы добились животноводы: ООО «ПсковАгроИнвест» - 4720 кг, ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - 4157кг, ООО «Металлист» - 3914кг, ЗАО «Агрофирма «Победа» - 3810 кг молока.