Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
герои псковской железной дороги
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
ипотека госпрограмма 2020
Нескучная самоизоляция
Пушкинский фестиваль онлайн
О коронавирусе и дистанционном мучении
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Недооцененный город
рывок нацпроекта «культура»
Рейтингомер: о логике и справедливости
Найти и обезвредить
Зрелище для плебеев
 
 
 
ещё Экономика 22.05.2020 16:541 Хроники коронакризиса - торговля 27.05.2020 07:240 В Совфеде предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников 26.05.2020 13:260 Василий Осипов: Федеральные ведомства начали «накладывать руку» на экономию в рамках нацпроектов 26.05.2020 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Василием Осиповым 26.05.2020 10:440 Курс доллара упал до 71 рубля 26.05.2020 09:582 Цены на нефть взлетели
 
 
 
Самое популярное 22.05.2020 09:162 Внесен законопроект о возврате старого пенсионного возраста 20.05.2020 15:165 В Пскове трагически погиб студент колледжа искусств 21.05.2020 08:565 В Псковской области скончался десятый пациент с коронавирусом 24.05.2020 22:3934 Губернатор Псковской области: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства 25.05.2020 16:201 У нас взорвались телефоны: «Лиза Алерт» о поисках маленькой псковички
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Совфеде предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников

27.05.2020 07:24|ПсковКомментариев: 0

В России предложили ежемесячно выплачивать предпринимателям из бюджета по 18 тысяч рублей за каждого нового сотрудника. Пакет инициатив по борьбе с безработицей глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

Кроме выплат бизнесу, в Совфеде также предложили выдавать по 100 тысяч самозанятым на открытие своего дела, субсидии корпоративных программ переквалификации из расчета 20 тысяч рублей на каждого переобученного, а также ряд других мер.

Пакет готовился в максимально оперативные сроки, поскольку о специальном совещании у президента 27 мая стало известно на прошлой неделе, рассказал газета «Известия» Андрей Кутепов. Он отметил, что окончательный подсчет стоимости мер в Совфеде не производили, однако, прежде чем вводить эти инструменты на федеральном уровне, нужно будет протестировать их в пилотных регионах.

Эксперты оценивают «стоимость» предложений сенаторов в 500 млрд рублей.

В Минфине воздержались от комментариев предложений Совфеда.

Теги: #бизнес #Совет Федерации #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 474 человека
27.05.2020, 09:520 Хит сезона: бани под ключ от 149000 рублей предлагает псковичам «Ангарский дом» 27.05.2020, 09:430 Уголовное дело завели на директора дновского учреждения за присвоение денег 27.05.2020, 09:401 Более 1 миллиона избирателей примут участие в предварительном голосовании «Единой России» 27.05.2020, 09:400 Пытавшегося перевезти гашиш иностранца будут судить в Псковской области
27.05.2020, 09:270 Для поступления в вуз понадобится электронная подпись 27.05.2020, 09:160 Нетрезвый водитель наехал на опору ЛЭП в Опочке. ФОТО 27.05.2020, 09:030 Полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода в деревне Погорелка на трассе Р-23 27.05.2020, 08:530 Знаменитым выпускникам Псковской Губернской гимназии посвятят онлайн-встречу «Вечеров на Печерском подворье»
27.05.2020, 08:461 Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина 27.05.2020, 08:303 Путин бросил ручку на стол во время совещания 27.05.2020, 08:220 С начала года в Псковской области уже произошло 13 ДТП с участием велосипедистов 27.05.2020, 08:061 Минтруд готов поддержать введение страхования россиян от безработицы
27.05.2020, 07:520 Ученые назвали негативные факторы при заболевании COVID-19 27.05.2020, 07:370 Росстат и Минздрав внесут предложения по синхронизации данных о смертности 27.05.2020, 07:240 В Совфеде предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников 27.05.2020, 07:128 Волонтеры, лодки и записи видеокамер требуются для поиска пропавшей в Псковском районе девочки
27.05.2020, 07:001 Псковская область вошла в топ-35 по спросу на летний отдых в санаториях 27.05.2020, 00:214 Наталья Тихомирова покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия 26.05.2020, 23:570 Профсоюзный гамбит 26.05.2020, 23:010 Региональный Росреестр участвует в мероприятиях по профилактике пожаров
26.05.2020, 22:440 Очевидцы опубликовали видео с пожара на площади Ленина в Пскове 26.05.2020, 22:420 Врач рассказал о вреде антибактериального мыла 26.05.2020, 22:110 Фотофакт: В Острове проводят ямочный ремонт на улице 1-го Мая 26.05.2020, 21:492 Российский блогер купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции
26.05.2020, 21:290 Пожар произошел на площади Ленина в Пскове 26.05.2020, 21:201 Псков и Гдовский район - антилидеры по организации горячего питания для школьников 26.05.2020, 21:050 В Госархиве рассказали, что восстановили в Пскове в послевоенный год 26.05.2020, 20:531 Посещение Троицкого собора Псковского Кремля разрешили псковичам
26.05.2020, 20:501 Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи 26.05.2020, 20:500 Электронная звонница появится в храме Успения с Пароменья только после согласования проекта митрополитом и комитетом по охране памятников 26.05.2020, 20:460 280 великолукских семей обратились за выплатой на ребенка от 3 до 7 лет 26.05.2020, 20:170 Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов
26.05.2020, 20:000 Фотофакт: Пожарище на островском кладбище 26.05.2020, 19:490 Аркадий Мурылев предложил губернатору меры по облегчению деятельности предпринимателей 26.05.2020, 19:260 Условный срок получил житель Бежаницкого района за драку с полицейским 26.05.2020, 19:090 С 15 июня детские сады могут начать полноценно работать в Псковской области
26.05.2020, 19:040 Путин подписал закон о временном оформлении ОСАГО без техосмотра 26.05.2020, 18:500 Детей Псковской области ждут на Всероссийском конкурсе «Марафон талантов» 26.05.2020, 18:212 В Роспотребнадзоре рассказали о причинах резкого скачка заболевших коронавирусом в Великих Луках 26.05.2020, 17:580 Без осадков будет завтра в Псковской области
26.05.2020, 17:521 В смертельном ДТП в Великолукском районе погиб сотрудник ГИБДД 26.05.2020, 17:500 Территорию за Псковской областной библиотекой заасфальтируют 26.05.2020, 17:440 Псковское УФССП проведет горячую линию по вопросам взыскания алиментов 26.05.2020, 17:311 В России скончался 101 медик с COVID-19
26.05.2020, 17:210 Елена Бибикова объяснила необходимость закона о приемных семьях для взрослых 26.05.2020, 17:210 Новую систему водоочистки начнут в ближайшее время устанавливать в рамках благоустройства территории вокруг Мирожки 26.05.2020, 17:079 Псковская область остается в лидерах по темпам роста числа заболевших COVID-19 на Северо-Западе 26.05.2020, 17:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение Пасхальным чином
26.05.2020, 16:594 «Единая Россия» направила в правительство предложения в план по восстановлению экономики 26.05.2020, 16:510 Интерактив: Звездные врата на страже ландшафтных пейзажей Пушкинского заповедника 26.05.2020, 16:462 В России 24 июня сделают выходным днем из-за парада Победы 26.05.2020, 16:390 Владимир Путин: В России пройден пик по коронавирусу
26.05.2020, 16:250 В Пскове с завтрашнего дня изменяется схема движения автобуса №2 26.05.2020, 16:230 О влиянии коронавируса на рынок труда в Псковской области расскажет Сергей Аржаников на онлайн-брифинге ПЛН 26.05.2020, 16:210 Жители Острова жалуются на бездомных собак в центре города 26.05.2020, 16:140 В Псковской области с 29 мая изменятся расписания некоторых автобусов пригородных маршрутов
26.05.2020, 16:110 Около 60 км рек осмотрели водолазы за последние двое суток поисков девочки в Псковском районе 26.05.2020, 16:112 В Великих Луках покрасили фонтаны 26.05.2020, 16:094 Александр Козловский: Предприниматели - движущая сила экономики государства 26.05.2020, 15:590 В Псковскую дивизию прибудут на службу около 100 офицеров-выпускников военных вузов Минобороны
26.05.2020, 15:540 Воду, провизию и батарейки привозят псковичи ищущим трехлетнюю девочку волонтерам 26.05.2020, 15:530 Кафе откроют в усадьбе Беклешова в Пскове 26.05.2020, 15:360 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 26.05.2020, 15:360 Выравнивающий слой асфальта укладывают на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры
26.05.2020, 15:330 Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за кражу наушников и чехла от мобильного телефона 26.05.2020, 15:321 Сквер искусств в Пскове откроется к Дням города 26.05.2020, 15:271 Надежных партнеров и процветающего бизнеса пожелал предпринимателям Аркадий Мурылев 26.05.2020, 15:237 Мы надеемся найти живого и здорового ребенка - руководитель псковских волонтеров о поисках Варвары Поповой
26.05.2020, 15:1011 Парад Победы пройдет в России 24 июня 26.05.2020, 15:000 Учащихся-осужденных наградили в Пскове по итогам участия в конкурсах 26.05.2020, 14:520 Забывший про содержание дочери житель Куньинского района приговорен к исправительным работам 26.05.2020, 14:490 Василий Осипов: Половина кондукторов «Псковпассажиравтотранса» постоянно на больничном
26.05.2020, 14:440 Великолучанин понесет наказание за секс с несовершеннолетней 26.05.2020, 14:391 К укладке футбольного поля приступит в июне подрядчик на стадионе «Машиностроитель» 26.05.2020, 14:281 Дорожную разметку в Гдове нанесут до 15 июля 26.05.2020, 14:150 Псковичи смогут поучаствовать в семейном квесте в рамках Дня защиты детей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.