Экономика

В Совфеде предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников

В России предложили ежемесячно выплачивать предпринимателям из бюджета по 18 тысяч рублей за каждого нового сотрудника. Пакет инициатив по борьбе с безработицей глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

Кроме выплат бизнесу, в Совфеде также предложили выдавать по 100 тысяч самозанятым на открытие своего дела, субсидии корпоративных программ переквалификации из расчета 20 тысяч рублей на каждого переобученного, а также ряд других мер.

Пакет готовился в максимально оперативные сроки, поскольку о специальном совещании у президента 27 мая стало известно на прошлой неделе, рассказал газета «Известия» Андрей Кутепов. Он отметил, что окончательный подсчет стоимости мер в Совфеде не производили, однако, прежде чем вводить эти инструменты на федеральном уровне, нужно будет протестировать их в пилотных регионах.

Эксперты оценивают «стоимость» предложений сенаторов в 500 млрд рублей.

В Минфине воздержались от комментариев предложений Совфеда.