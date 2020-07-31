Сбербанк запускает проект «СберРядом» для малого бизнеса и частных клиентов

Сбербанк совместно с Mastercard запускает уникальный проект для малого бизнеса «СберРядом», которому сегодня особенно необходима поддержка. Проект направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших компаний.
Новый проект мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей с выгодой для обеих сторон. Теперь частные клиенты банка - участники программы «Спасибо от Сбербанка» - совершая покупки у малого бизнеса, также клиентов банка, получат повышенные бонусы. Специальный проект продлится с 3 августа по 31 октября 2020 года по всей стране, участие в нем для продавцов и покупателей - бесплатное.
«С начала пандемии Mastercard запустила целый ряд инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса в России. Мы считаем, что каждый из нас может внести вклад в помощь предпринимателям, которые сейчас переживают особенно сложный период. Наше партнёрское предложение со Сбербанком поможет держателям карт Mastercard с выгодой совершать покупки у дома, а малому бизнесу - восстанавливаться и продолжать работу. Объединяя усилия и сотрудничая, мы можем сделать многое», - поделился директор по продажам Mastercard в России Владислав Святик.
«Мы все совершаем покупки рядом с домом, выбирая привычные для себя магазины и сервисные точки. Теперь это станет не только удобно, но и выгодно - таким образом мы хотим поддержать малый бизнес, а нашим участникам — дать возможность совершать привычные действия с максимальной выгодой», - заявил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
Если вы клиент-покупатель, то вы:
Если вы компания-продавец или индивидуальный предприниматель, то вы сможете:
К проекту могут присоединиться:
Корпоративные клиенты банка, соответствующие условиям проекта, получат по электронной почте или в СМС персональную ссылку для подключения. Узнать подходит ли ваш бизнес под условия проекта можно на сайте Сбербанка с помощью короткого опросника и там же оставить заявку на подключение. Предпринимателям, не являющимся клиентами Сбербанка, которые хотят присоединиться к проекту «СберРядом», необходимо открыть расчетный счет и заключить договор торгового эквайринга со Сбербанком.
Подробнее узнать о специальном проекте и посмотреть полный список торговых точек — участников программы можно на сайте банка. Также все участники проекта собраны на картах 2ГИС в разделе «СберРядом».