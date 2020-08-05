Экономика

В России хотят снизить налог на имущество для многодетных семей

Размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми предложили уменьшить. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития, пишут «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате.

Сегодня многодетным семьям предоставляется льгота — из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, которая умножается на количество детей. ОНФ предложил увеличить этот показатель до 18 кв. м.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», - сказал автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

В Минэкономразвития сообщили, что вопрос - в компетенции Минфина. В пресс-службе министерства финансов сообщили, что пока инициатива организации на рассмотрение не поступала. Органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы, в том числе увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей. Поэтому вопрос может быть решен органами местного самоуправления.