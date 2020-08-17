Экономика

В России предложили отменить налог на доход от сдачи вторсырья

Для россиян предлагают отменить НДФЛ за продажу вторсырья – металла, пластика, стекла. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца года. Об этом рассказали его разработчики, депутаты ГД Алексей Канаев и Николай Валуев.

В среднем граждане, которые продают вторсырье, ежегодно зарабатывают от 300 рублей до 120 тыс. Однако есть и те, кто занимается сбором и сдачей вторсырья целенаправленно, их доходы могут быть заметно выше, рассказал газете «Известия» директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Необходимость уплаты НДФЛ с дохода (на все виды мусора, кроме макулатуры) заметно ограничивает обороты сбора вторсырья, заявили в Минприроды. Поэтому депутаты Алексей Канаев и Николай Валуев подготовили законопроект об отмене этого налога. Они уже направили его в Минприроды и Минэкономразвития. Сегодня в пунктах приема каждый год собирается около 40 млн тонн вторсырья. После отмены НДФЛ обороты могут вырасти примерно до 70 млн тонн, спрогнозировал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Обязанность уплаты НДФЛ, во-первых, снижает экономическую привлекательность продажи вторсырья для граждан. Во-вторых, организаторы приема вторсырья вынуждены выступать в качестве налоговых агентов — вести учет всех сдавших его граждан, рассказали в Минприроды. В итоге у компаний возникают расходы, делающие подобную деятельность непривлекательной и трудоемкой. Отмена НФДЛ позволит развить интерес инвесторов к деятельности и вовлечь максимальное количество граждан, подчеркнули в ведомстве.