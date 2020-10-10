Экономика

Жители Псковской области получат 320 тысяч налоговых уведомлений

По итогам 10 месяцев текущего года доходная часть консолидированного бюджета Псковской области на 12,2% сформирована за счет имущественных налогов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

«Имущественные налоги играют важную роль в формировании доходной части регионального и местного бюджетов. По итогам 10 месяцев доходная часть консолидированного бюджета на 12,2% сформирована за счет поступления имущественных налогов. В том числе 22 млн рублей поступило в виде имущественных налогов от физлиц», - пояснил Алексей Салтыков, напомнив, что к имущественным налогам физлиц относятся налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Имущественные налоги нужно заплатить до 1 декабря, напомнил он и призвал налогоплательщиков своевременно это сделать. Если налог не будет уплачен в срок, будут начислены пени.

В настоящее время в налоговых органах региона сформировано порядка 320 тысяч налоговых уведомлений плательщикам имущественных налогов, в том числе 60 тысяч направлены в «Личный кабинет» каждого.

Размер пени - 1/300 по ключевой ставке ЦБ за каждый день просрочки, добавил Алексей Салтыков.