Экономика

Итоги арбитражной практики обсудят псковичи на публичных слушаниях в онлайн-режиме

8 декабря с 10.00 до 11.00 управление Федеральной налоговой службы по Псковской области проведет в онлайн-формате публичные слушания по теме: «Итоги арбитражной практики за 9 месяцев 2020 года». В качестве основного докладчика выступит начальник правового отдела управления Наталья Хурват.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, вопросы для обсуждения следует направить не позднее 4 декабря на электронный адрес: public.r6000@nalog.ru.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке https://w.sbis.ru/webinar/UFNS60_0812.

Публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации региона, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.

Добавим также, что в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов ежеквартально.